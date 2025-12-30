Detienen a tercer implicado en el crimen de Manzo

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, al tomar protesta como nueva edil de Uruapan el pasado 5 de noviembre.

Tras casi dos meses del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, autoridades de Michoacán detuvieron a una tercera persona más presuntamente vinculada con el crimen, informó este lunes la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.

La alcaldesa explicó que la Fiscalía General del Estado (FGJE) le notificó sobre la captura de un sujeto que habría tenido conocimiento del plan para ejecutar el homicidio, ocurrido la noche del 1 de noviembre durante el Festival de las Velas.

“Hasta ahorita lo único que me han reportado es que detuvieron a una persona más que estuvo implicada dentro del grupo de WhatsApp. No he tenido, hasta ahora, un acercamiento con el fiscal; espero en próximos días tener una conversación con él”, declaró Quiroz tras una sesión de cabildo.

El Tip: La red de complicidades alcanzó al círculo de seguridad de Manzo. El 22 de noviembre el gobernador de Michoacán informó la detención de 7 escoltas del edil.

La edil aseguró que durante 2026 mantendrá su exigencia de justicia por el asesinato de su esposo, a pesar de las campañas de desprestigio en su contra y contra el Movimiento del Sombrero, fundado por Carlos Manzo.

“Este movimiento está más fuerte que nunca. Hay ojos nacionales puestos en Uruapan, por eso hay tanto ataque y desprestigio, pero vamos a seguir trabajando y demostrando que este gobierno sigue de pie, firme y del lado de la gente”, expresó.

En este sentido, Grecia Quiroz calificó el asesinato como una “situación fatal” y afirmó que no dejará de exigir justicia. Señaló que el próximo año continuarán con los proyectos y lineamientos que, aseguró, su esposo ya había marcado antes de su deceso.

Hace unas semanas, Quiroz manifestó su inconformidad en las investigaciones del caso y pidió que se indague a los políticos locales Raúl Morón Orozco, Leonel Godoy Rangel y a Ignacio Benjamín Campos Equihua, quienes eran rivales políticos de Manzo.