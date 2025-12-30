Embajador de EU expresa sus condolencias

Tren Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, el 28 de diciembre.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido el 28 de diciembre en el estado de Oaxaca.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, tanto en inglés como en español, el diplomático manifestó su solidaridad con las personas afectadas por el accidente ferroviario y aseguró que mantiene en sus pensamientos y oraciones a quienes resultaron lesionados.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en el reciente accidente ferroviario en Oaxaca. Nuestros pensamientos y oraciones también están con las personas lesionadas y con todos los afectados”, se lee en la publicación difundida por Johnson.

4 vagones del Tren Interoceánico salieron de las vías

El siniestro se registró la mañana del domingo 28 de diciembre, cuando un tren del corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarriló a la altura de la comunidad de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Marina (Semar), a bordo de las dos locomotoras y los cuatro vagones del tren descarrilados viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado al menos 13 personas fallecidas a consecuencia del accidente, así como alrededor de 90 personas lesionadas, algunas de ellas reportados en estado de salud grave.

Imágenes difundidas en redes sociales por testigos del hecho muestran que, tras el descarrilamiento, al menos dos vagones del tren cayeron a una barranca, lo que habría agravado las consecuencias del accidente.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del descarrilamiento y evaluar los daños ocasionados en esta importante vía ferroviaria del sur del país.