Helado y lluvioso fin de año, pronostican más precipitaciones y heladas

El cierre de año para la República Mexicana estará acompañado de más precipitaciones y bajas temperaturas que llevarán a heladas en algunos puntos del territorio nacional.

Aunque el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que para este 31 de diciembre el frente frío número 25 se extenderá sobre el mar Caribe y dejará de afectar México, una masa de aire ártico asociada al mismo cubrirá la región noreste, oriente y sureste del país, lo cual incluye a la península de Yucatán.

#AVISOESPECIAL || Del martes 30 de diciembre al jueves 1 de enero ser prevé descenso en las temperaturas en la Ciudad de México. Al amanecer el ambiente será #fríio a muy frío, con probabilidad de #heladas en zonas altas de la ciudad.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/59ibUJZejd — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 30, 2025

Se explicó que, al interactuar con el aire cálido que viene del Océano Pacífico y el mar Caribe, se generarán lluvias puntuales y fuertes en la región de Los Tuxtlas y Olmeca, en Veracruz; también en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Además, habrá chubascos en Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Paralelamente, esta masa ártica mantendrá el evento conocido como “norte” con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, de 50 a 70 km/h, disminuyendo durante la tarde, en la costa de Veracruz (centro y sur), y de 40 a 60 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En cuanto a la temperatura, las más bajas se prevén para las zonas serranas de Chihuahua y Durango, en donde se pronostica que el termómetro descienda hasta los -10 a -5 grados; también en zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde la previsión es de -5 a cero grados, con heladas para la madrugada del jueves.

En tanto, las zonas serranas de Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos registrarán temperaturas de los 0 a 5 grados.

MSL