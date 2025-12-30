Jueza federal confirma bloqueo de cuentas de la esposa y la hija de Hernán Bermúdez Requena

La titular del Juzgado Primero de Distrito en Villahermosa, Tabasco, Sandra Adriana Carbajal Díaz, determinó que las cuentas bancarias de Verónica Encalada Pérez y Verónica Bermúdez Encalada, esposa e hija del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, seguirán bloqueadas, al negarles la suspensión definitiva solicitada para descongelar esos recursos.

El bloqueo fue ordenado en julio de 2025 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras detectar operaciones financieras inusuales y posibles vínculos con actividades ilícitas. La medida también afecta a las cuentas del propio Bermúdez Requena, actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social “El Altiplano”, donde enfrenta procesos penales por delitos como asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión.

Bermúdez Requena ha sido señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco. Su detención en septiembre de 2025 en Paraguay y su posterior extradición a México reforzaron las investigaciones sobre sus presuntas actividades ilícitas y el resguardo de recursos familiares y empresariales.

Tras el fallo judicial, las afectadas presentaron recursos de impugnación, que serán revisados por Tribunales Colegiados, mientras las cuentas permanecen bloqueadas como parte de la estrategia de las autoridades para evitar la dispersión de posibles recursos vinculados a delitos. La resolución representa un revés judicial para el entorno familiar de Bermúdez Requena y mantiene vigente la vigilancia sobre sus activos financieros.

Fue el pasado 26 de diciembre de 2025, una jueza federal ya había negado la suspensión provisional del bloqueo de cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, decisión que impidió que el exsecretario de Seguridad consiguiera el desbloqueo de sus propios recursos. Esta acción mantiene congeladas las cuentas desde julio de 2025 y forma parte de las investigaciones que la UIF y la Fiscalía Federal realizan en su contra.

