Mario Delgado supervisa nuevos planteles de bachillerato en Chalco y Texcoco

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, supervisó los avances en las obras de infraestructura de los planteles de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 329, en el municipio de Chalco, y número 330, en Texcoco, Estado de México, los cuales serán inaugurados en febrero de 2026, como parte de la estrategia nacional de infraestructura educativa del Bachillerato Nacional, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar la cobertura educativa y garantizar el derecho a la educación de las y los jóvenes.

Durante sus recorridos, en el penúltimo día del año, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) destacó que como parte de las acciones en favor de la educación pública que encabeza la Presidenta de México, la dependencia a su cargo impulsa una política educativa orientada a garantizar que la educación deje de ser un privilegio de unos cuantos y se consolide como un derecho para todas y todos.

Asimismo, plantea una educación integral con enfoque humanista, acompañada del desarrollo científico, en la que ambos pilares conviven y se fortalecen de manera armónica en el Bachillerato Nacional, con el propósito de formar jóvenes con pensamiento crítico, compromiso social y capacidades para enfrentar los retos del país.

Informó que este esfuerzo integral permitirá la apertura de 20 nuevos bachilleratos; la reconversión de 35 secundarias a preparatorias en turno vespertino, así como la ampliación de 33 planteles existentes, lo que generará 37 mil 500 nuevos espacios educativos en beneficio directo de las y los estudiantes.

El titular de la SEP afirmó que el objetivo central es garantizar el acceso equitativo a los servicios educativos, evitar la deserción escolar y asegurar que ningún joven quede al margen del Sistema Educativo Nacional (SEN), mediante infraestructura cercana a sus comunidades y con condiciones adecuadas para el aprendizaje.

En el municipio de Chalco, Mario Delgado Carrillo visitó el Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 329, plantel ubicado en la calle 5 de Febrero de 1917, el cual al cierre del mes de diciembre registra un avance general del 75 por ciento. La obra contempla la construcción de 12 aulas, área administrativa, estacionamiento, arcotecho, plaza cívica, un laboratorio multifuncional y cuatro talleres de cómputo, en una superficie total de 4 mil 18 metros cuadrados.

Mario Delgado Carrillo informó que esta obra, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), se realiza con una inversión de 49 millones 990 mil pesos y beneficiará a mil 80 estudiantes en dos turnos.

Asimismo, acompañado por el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, Mario Delgado Carrillo visitó el Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 330, cuya obra se edifica en un terreno de una hectárea donado por el municipio, registra un avance general del 75 por ciento donde 4 mil 59 se destinan a infraestructura educativa.

Mario Delgado Carrillo informó que este plantel contará con 12 aulas para atender a 900 estudiantes en dos turnos, con un promedio de 45 alumnos por aula, además de un laboratorio multifuncional, tres talleres, un área administrativa y una cancha multifuncional techada con arcotecho. Señaló que la inversión destinada a este nuevo Bachillerato asciende a 49.61 millones de pesos y ofrecerá las especialidades de Sistemas de Producción Agrícola, Sistemas de Producción Pecuaria y Ciberseguridad.

Finalmente, Mario Delgado Carrillo destacó que estas acciones refrendan el compromiso del Gobierno de México con el proyecto educativo de la Cuarta Transformación, así como con el humanismo mexicano que impulsa la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

