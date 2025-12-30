México afina con EU coordinación rumbo al Mundial

Representantes de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Semar), así como del Comando Norte de los Estados Unidos, participaron en la sesión técnica de la junta de coordinación entre México y Estados Unidos, en el marco de la relación militar bilateral.

La reunión se llevó a cabo del 15 al 19 de diciembre de este año en las instalaciones de la Defensa y formó parte de la Visión Estratégica Mutua de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR, por sus siglas en inglés), vigente entre ambos países desde 2016.

El Tip: A inicios de agosto, México, EU y Canadá celebraron la Primera Reunión de Coordinación Trilateral de Alto Nivel enfocada en los preparativos contra sistemas aéreos no tripulados.

Durante el encuentro, los integrantes de la junta evaluaron las actividades programadas para el año 2026 y fortalecieron los procedimientos de cooperación, así como el uso de sistemas integrados de comunicación, con el objetivo de consolidar las capacidades de seguridad ante los eventos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con la información oficial, la participación conjunta de las Fuerzas Armadas de ambos países busca mejorar los mecanismos de coordinación y respuesta, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y pleno respeto a las decisiones soberanas.

Destacaron que este tipo de ejercicios técnicos contribuyen a fortalecer las capacidades operativas y de planeación de las autoridades de México y EU, en un contexto de cooperación bilateral enfocada en la seguridad regional y la atención de eventos de alto impacto internacional.