Recuperan 13 cuerpos, al localizar a una menor

Elementos de Marina y Guardia Nacional montan un cerco de seguridad en inmediaciones de la zona en donde se descarriló el Tren Interoceánico

Autoridades confirmaron que una menor de 15 años y el periodista Israel Enrique Gallegos Soto se encuentran entre las víctimas mortales del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre.

En el caso de la adolescente, se informó que viajaba junto a su familia a bordo del tren cuando se registró el accidente. Tras el descarrilamiento, sus familiares lograron ser localizados con vida; sin embargo, se perdió contacto con la menor, por lo que fue reportada como desaparecida. Durante los operativos de búsqueda y rescate desplegados por autoridades federales y estatales, el cuerpo de la joven fue localizado, lo que permitió confirmar su fallecimiento.

13 personas murieron en el descarrilamiento, según cifras oficiales

Hasta el momento, no se ha precisado si este caso ya había sido considerado dentro del conteo oficial de personas fallecidas derivado del siniestro.

Por su parte, el periodista Israel Enrique Gallegos Soto, originario de Oaxaca, también fue identificado entre las personas que perdieron la vida en el accidente. El comunicador había sido reportado inicialmente como desaparecido tras el percance; sin embargo, horas más tarde se confirmó su deceso.

Cabe señalar que Gallegos Soto era conocido por su trabajo en medios locales y espacios informativos independientes, donde desarrolló su labor profesional durante varios años, lo que generó diversas muestras de condolencias por parte del gremio periodístico.

El descarrilamiento del tren dejó un saldo preliminar de al menos 13 personas muertas y decenas de lesionados, varios de los cuales fueron trasladados a hospitales de la región del Istmo para recibir atención médica. Elementos de la Secretaría de Marina, Protección Civil, Guardia Nacional y servicios de emergencia continúan con las labores de apoyo a las víctimas y sus familias, así como con la remoción de escombros y revisión del área afectada.

Las autoridades federales informaron que se mantiene abierta una investigación para determinar las causas del accidente, mientras reiteraron su compromiso de brindar acompañamiento institucional y apoyo a las personas afectadas por este hecho que ha conmocionado a la región.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob) difundió a través de sus redes sociales el listado oficial de las personas fallecidas en el accidente.