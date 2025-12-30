Reporta director general del IMSS avances en la atención de pacientes hospitalizados por accidente del Tren Interoceánico

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que, tras el accidente del Tren Interoceánico, 45 personas recibieron atención médica; la mayoría ya fue dada de alta y continúan hospitalizadas siete en Salina Cruz, tres en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 36 de Coatzacoalcos, la menor Astrid Ximena fue trasladada al Hospital de Pediatría de Siglo XXI en la Ciudad de México y un adulto mayor a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Mérida, Yucatán.

Durante un enlace a la conferencia matutina encabezada en Palacio Nacional por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Ixtepec, Oaxaca, el titular del Seguro Social indicó que dos unidades médicas del Instituto concentraron la primera respuesta por su capacidad resolutiva: el Hospital Rural de Matías Romero y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 en Salina Cruz, Oaxaca.

Zoé Robledo informó que se ha intervenido exitosamente a tres pacientes con fractura, entre ellos la niña Regina de tres años que fue exitosamente operada en el Hospital de Salina Cruz.

Señaló que todos los pacientes han contado con valoraciones de especialistas y estudios de imagen, el Hospital de Salina Cruz cuenta con laboratorio, tomógrafo, rayos X y ultrasonido, además de garantizar el abasto de medicamentos, material de curación y fortalecer con más personal en Traumatología y otras especialidades.

Dijo que todas las personas en hospitales han sido contactadas por servidores de la nación de la Secretaría de Bienestar a fin de recibir el apoyo para la atención de la emergencia.

Adicionalmente cada paciente cuenta con el acompañamiento de un servidor público del Seguro Social para dar seguimiento a sus necesidades tanto médicas como administrativas, en temas como incapacidades laborales, alojamiento y alimentación de familiares que así lo necesitan.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR