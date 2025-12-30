Sheinbaum rechaza intervención de EU a Venezuela; reitera crítica a ONU

Los ataques e intervenciones que Estados Unidos mantiene contra Venezuela, bajo argumentos del combate al narcotráfico, fueron nuevamente rechazados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien además reiteró la crítica a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por ver falta de acción respecto a este contexto de conflicto internacional.

Al inicio de la semana, el Presidente Donald Trump, confirmó que se realizó un ataque a un muelle en el que se presume que bandas criminales cargaban embarcaciones con droga.

Consultada durante su conferencia matutina si este tipo de acciones podrían derrocar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que esto sería especular.

No obstante, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó su desacuerdo con las acciones estadounidenses, en referencia a que la propia Constitución mexicana se enmarca la autodeterminación de los pueblos y el no injerencismo.

“Ya es mucha especulación, pero lo que nosotros tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones y menos militares, ¿verdad? Esa es la constitución de nuestro país y eso es lo que vamos a seguir defendiendo”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este martes en Palacio Nacional.

Al plantearle si ve necesario un llamado en la región para apoyar a Venezuela, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que es ahora cuando se necesita que Naciones Unidas asuma mayor responsabilidad.

“Pues sí, como hemos dicho, Naciones Unidas tiene que tomar un papel mucho más protagónico en estos casos”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

