Aumenta 14% los contagios respiratorios

HASTA LA PRIMERA QUINCENA de diciembre, los contagios de enfermedades respiratorias superaron los 147 mil casos, cifra que representa 13.9 por ciento de aumento, en relación con los 129 mil registrados en el mismo lapso de 2024, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Esta tendencia refuerza la importancia de la vigilancia epidemiológica continua, el acceso oportuno a servicios de salud y la adopción de prácticas preventivas, especialmente en comunidades con mayor incidencia.

Alejandro Macías Hernández, epidemiólogo e infectólogo mexicano, conocido por su trabajo en el control de la influenza y otras enfermedades respiratorias, comentó a La Razón que es importante vacunarse contra la influenza estacional lo antes posible, especialmente entre grupos vulnerables (como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas), pues la protección se desarrolla dos o tres semanas después de la aplicación.

“El incremento de enfermedades respiratorias es característico del invierno, pues múltiples virus circulan simultáneamente. Por ello, recomiendo a la población vacunarse, usar cubrebocas en espacios cerrados y evitar multitudes para reducir contagios”, dijo.

En las últimas semanas del año, México reegistró más de 15 millones de casos de infecciones respiratorias agudas (IRA), una cifra que evidencia la circulación generalizada de virus respiratorios en todo el país en plena temporada invernal.

De acuerdo con el Informe Semanal de Infección Respiratoria Aguda de la Dirección General de Epidemiología (DGE), al corte de la Semana Epidemiológica 48 (29 de noviembre), se contabilizaron 15 mil 803 casos de IRA, que incluyen desde resfriados y faringitis hasta bronquitis y bronquiolitis.

“El comportamiento de estas infecciones se mantiene dentro del canal endémico esperado; sin embargo, la circulación es generalizada”, señaló una fuente de la DGE.

La influenza es una de las principales preocupaciones: hasta la semana 49 se confirmaron 952 casos y cinco defunciones por la enfermedad.

El covid-19 no ha desaparecido: el país registró siete mil 186 casos confirmados y 268 fallecimientos en la misma temporada. Predomina el virus influenza A, con más de 70 por ciento de los casos y diferentes subtipos circulando.

La incidencia es especialmente alta entre menores de un año y niños de 1 a 4 años, quienes presentan las tasas más elevadas por cada 100 mil habitantes. Especialistas han señalado que este patrón responde a la estacionalidad invernal de los virus respiratorios, que tienden a multiplicarse con las bajas temperaturas y la mayor convivencia en espacios cerrados.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por el incremento de casos de influenza estacional en la región de las Américas.

La organización pidió a los estados miembros, entre ellos México, reforzar acciones preventivas para evitar la sobrecarga de los servicios de salud durante el periodo de mayor circulación de virus respiratorios.

La Secretaría de Salud destacó que el inicio de la influenza es súbito y alertó que puede llevar a complicaciones como neumonía, a diferencia del resfriado, que suele ser más benigno, por lo que exhortó a estar atento a síntomas como: Fiebre mayor a 38°C; dolor de cabeza; dolor muscular y de articulaciones y mal estado general.