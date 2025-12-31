En México, 8 de cada 10 descuida su alimentación en la recta final del año

EN EL ÚLTIMO día de 2025, expertos en salud llaman a la población a cuidar de su cuerpo y no esperar a desarrollar síntomas de alguna enfermedad, sino a través de “la alimentación consciente para reforzar las defensas naturales”, al considerar que, al menos, ocho de cada 10 mexicanos no ponen cuidado en su dieta al final del año, lo que podría traerles consecuencias graves.

Para el médico especialista en medicina funcional Armando Carrera Mateo, los mexicanos se caracterizan por descuidar su alimentación debido a creencias como que cuidarse sale caro. “Si comparamos, no es un tema de economía sino de cultura y educación alimentaria, por ejemplo, si comparas el kilo de fruta versus un desayuno como garnachas o algo por el estilo, el precio es casi el mismo, con la diferencia de que el último no te aporta nutrientes”.

“Es un fenómeno común que los mexicanos descuiden sus hábitos alimenticios en la recta final del año, lo que resulta en un aumento de peso promedio de entre uno y cuatro kilos durante la temporada decembrina. Este descuido se caracteriza por el exceso calórico, el descontrol de horarios y el mayor consumo de alimentos procesados y alcohol”, dijo.

1 a 4 kilos aumentan de peso los mexicanos en la temporada

El experto agregó que la alimentación es la base del funcionamiento del cuerpo, ya que, detalló: “hay alimentos considerados ya por el sector salud como superalimentos, como: el maíz, frijol, nopal, el mismo chile; pero todo esto hay que saber cómo adecuarlo a la dieta de cada persona, sin que resulte en un problema de salud al cerrar el año”.

Es bien sabido que, cuando baja la temperatura, nuestro cuerpo demanda mayor energía, más protección y una nutrición capaz de fortalecer el sistema inmune. En la temporada decembrina, donde las enfermedades respiratorias y la fatiga suelen aumentar, la alimentación se convierte en una herramienta estratégica para mantenernos fuertes, activos y equilibrados.

Los especialistas en salud y nutrición recomiendan la avena, que destaca como principal alimento, básico para el bienestar invernal.

Hannali López, nutrióloga clínica egresada de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) y bariatra, aseguró que “la avena es considerada un suplemento vital en invierno porque aporta energía estable, fibra soluble y micronutrientes que fortalecen el sistema inmune”, es decir, calienta, sacia, nutre, y protege.

“Su contenido de beta–glucanos ha demostrado estimular la actividad de células inmunes, mejorar la respuesta frente a virus y disminuir inflamación”, explicó Hannali López, del equipo Granvita.

La nutrióloga Montserrat Camacho, adscrita al sector público, recomendó la dieta de la milpa impulsada por la Secretaría de Salud (Ssa).

“Es un modelo de alimentación saludable basado en el sistema agrícola prehispánico de maíz, frijol, chile y calabaza; alimentos conocidos aquí como los cuatro fantásticos”, enfatizó.

La nutrióloga dijo que este tipo de alimentación esta enriquecido con otros productos de la cocina tradicional mexicana como nopales, jitomate, hierbas y frutas, que promueve una nutrición equilibrada, accesible, sustentable y rica en fibra y antioxidantes para prevenir enfermedades crónicas como obesidad y diabetes.