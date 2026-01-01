Alistan repatriación de cuerpos de mexicanos fallecidos tras desplome de aeronave de la Semar en Texas

El 22 de diciembre se desplomó una aeronave de la Semar en la había de Galveston, Texas.

Autoridades mexicanas iniciaron los preparativos para la repatriación de los cuerpos de los ciudadanos mexicanos que perdieron la vida tras el desplome de una avioneta de la Secretaría de Marina (Semar) en la Bahía de Galveston, Texas, ocurrido el pasado 22 de diciembre.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, este jueves arribó a Galveston una aeronave de la Armada de México con el objetivo de coordinar los trámites y el traslado de los restos de las víctimas hacia territorio nacional, en colaboración con autoridades de Estados Unidos.

La aeronave siniestrada era un Beechcraft King Air 350i, utilizado en una misión humanitaria y médica. El avión se precipitó al mar cuando realizaba maniobras de aproximación al Aeropuerto Internacional Scholes, en condiciones meteorológicas adversas, principalmente por la presencia de niebla.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 2952 del 1 de enero del 2026

En el vuelo viajaban ocho personas, entre ellas personal médico, tripulación y pacientes que serían trasladados para recibir atención especializada. El accidente dejó un saldo de al menos cinco personas fallecidas, incluida una menor de edad, mientras que dos personas sobrevivieron y continúan bajo atención médica.

En tanto, la Secretaría de Marina informó que mantiene coordinación permanente con las autoridades estadounidenses para esclarecer las causas del accidente y brindar acompañamiento a los familiares de las víctimas durante el proceso de repatriación.

Las investigaciones sobre el desplome continúan a cargo de las instancias correspondientes de ambos países.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR