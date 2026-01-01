Persisten retos para agroproducción mexicana por plaga de gusano barrenador

Los retos dentro de la agroproducción mexicana persistirán para este año, particularmente por la plaga de gusano barrenador cuyos casos activos siguen contándose por centenares y continúan expandiéndose territorialmente.

Con corte al 31 de diciembre, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se registran 671 casos activos en México.

Además, ya suman 13 entidades federativas con la plaga presente, siendo el estado de Tamaulipas, más al norte del país, el más reciente en reportar la presencia de este insecto, aunque sólo por un caso.

Ganado ı Foto: Especial.

No obstante, el estado de Oaxaca es el que hasta ahora tiene más animales infestados con 161; le siguen Veracruz, con 148; Yucatán, con 131; Chiapas, con 118; Guerrero, con 32; Quintana Roo, con 30; Campeche, con 18; Tabasco, con 16; Puebla, con 13 y Michoacán, Morelos y San Luis Potosí, con uno cada uno.

Al cierre del año, las especies bovina y canina son las más afectadas con 393 y 172 casos activos.

En el acumulado desde la llegada de la plaga a territorio mexicano desde el 20 de noviembre de 2024, ya suman 13 mil 106 casos, de los que más del 40 por ciento se concentran en el estado de Chiapas, con cinco mil 359.

Ganado ı Foto: Reuters

LMCT