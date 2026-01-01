Se prevé frío y lluvias en este 1 de enero, inicio de Año Nuevo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este jueves 1 de enero de 2026, el cual prevé nevadas y lluvias.

Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se extenderá sobre el noroeste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán rachas fuertes de viento, además de chubascos y lluvias fuertes en dicha región, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Baja California.

Además, se extiende la probabilidad para nevadas o aguanieve durante la mañana en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos en el occidente, sur y sureste del país.

Finalmente, la masa de aire ártico asociada al frente número 25 mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche con heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas mínimas para este 1 de enero de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

