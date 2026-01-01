Sofía Isabela, primera bebé que nació en el IMSS este 2026

El Año Nuevo trajo a la familia Hernández Vázquez el nacimiento de Sofía Isabela, quien se convirtió en la primera bebé que nació en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) este 2026.

A las 00:01 horas, el personal de salud del Hospital de Gineco Obstetricia (HGO) con Medicina Familiar No. 60 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Tlalnepantla, Estado de México, recibieron en una cirugía cesárea exitosa a la pequeña, quien pesó 2.8 kilogramos y midió 50 centímetros.

En cumplimiento de los protocolos institucionales establecidos por el modelo de Atención Materna Integral (AMIIMSS) para el acompañamiento continuo en todo el proceso reproductivo de la mujer y sus familias, Sofía Isabela fue tomada en brazos por su madre, Andrea Guadalupe, de 24 años de edad, como parte del apego inmediato desde el minuto cero de nacimiento, necesario tanto para la madre como para el bebé.

“Me siento feliz, me siento contenta y es algo que le puedo contar cuando esté grande”, expresó Andrea, quien es originaria de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y se convirtió en madre por primera vez.

En la cirugía participaron la médica anestesióloga Elizabeth Rosas, la pediatra Paola Marbella Trejo, la ginecóloga Zaira Rebollar Martínez, la coordinadora clínica del turno nocturno, doctora Rosa Elena Cano Nava, así como la enfermera quirúrgica Blanca Luz Cazares y el enfermero circulante Mario Alberto Hernández Reyes.

El HGO con Medicina Familiar No. 60 del IMSS tiene el reconocimiento como Hospital Amigo del Niño y la Niña por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, por su implementación de actividades de promoción de la lactancia materna exclusiva al nacimiento, el alojamiento conjunto, una atención amigable, entre otras.

Durante 2025, las y los médicos especialistas de este hospital otorgaron un total de 5 millones 762 mil 239 consultas de Medicina Familiar y 21 mil 102 consultas de especialidad, productividad que contribuyó al cumplimiento de la meta nacional de la estrategia 2-30-100 (2 millones de cirugías, 30 millones de consulta de especialidad y 100 millones de Medicina Familiar).

El Seguro Social ha avanzado en la implementación del modelo AMIIMSS siempre con apego a otorgar un trato digno y especializado.

Este modelo plantea un decálogo que debe desarrollar el personal de salud para fortalecer la calidad de la atención: consulta preconcepcional, vigilancia prenatal, parto vaginal, información sobre cesárea, atención amigable, atención profesional, trato humano, planificación familiar, lactancia materna exclusiva y prevención del embarazo adolescente.

