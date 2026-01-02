Así desalojaron a la Presidenta tras SISMO EN VIVO en la ‘Mañanera de Sheinbaum’ | VIDEO

La Presidenta y periodistas fueron desalojados en Palacio Nacional

El fuerte sismo de 6.5 grados sorprendió a muchos mexicanos este segundo día del año, incluida la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien se encontraba en vivo.

Fue durante la Conferencia Matutina ‘Mañanera’ mientras se encontraba en el podio explicando un tema cuando la Presidenta siente el movimiento y comienza a escucharse de fondo la alerta sísmica.

Ante el movimiento, Sheinbaum dijo “está temblando”, y pidió desalojar con calma a los periodistas que se encontraban en la sala.

El en vivo siguió corriendo mientras la sala de Palacio Nacional se desalojaba y el movimiento se observaba en cables que se encontraban colgando en algunos puntos.

🇲🇽 | El fuerte sismo de magnitud 6,5 registrado a 15 km al sureste de San Marcos, Guerrero, interrumpió la conferencia de la mañana de este viernes 2 de enero de la presidente Claudia Sheinbaum.

pic.twitter.com/GiUFmy6MJJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 2, 2026

Una vez fuera de la sala, la Presidenta se comunicó con la Gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado, quien le informó que aún se encontraba en espera de los reportes de daños en su estado.

Mientras que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que no había daños reportados en la Ciudad de México hasta ese momento.

Al ser cuestionada sobre si regresarían a la Mañanera, dijo que sí y la conferencia se reanudó.

Informó que, al momento, no había reportes de daños graves en ninguna zona, pero continuaban las revisiones por parte de Protección Civil, no solo en la Ciudad de México, sino también en diversos estados.

De igual forma explico que los responsables de revisar edificios públicos y privados en la CDMX son los comités de Protección Civil que debe tener cada inmueble.

🚨#ÚLTIMAHORA | La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que hasta ahora no se han reportado daños graves en Guerrero y en la capital de la República mexicana, tras registrarse un sismo preliminar de 6.5 en aquel estado. https://t.co/VL6fm8cqhl pic.twitter.com/ak3FCVRYC8 — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 2, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT