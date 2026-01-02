Atienden en 2025 a 142 mil repatriados

FRENTE a las nuevas dinámicas de movilidad humana derivadas de las políticas migratorias implementadas en otros países, mediante el Programa de Repatriación Digna, el Instituto Nacional de Migración (INM) recibió y auxilió el año pasado a 142 mil 706 connacionales, principalmente provenientes de Estados Unidos.

En un comunicado, detalló que a estas personas les proporcionó opciones para lograr su reinserción social y económica en el país, a través de la coordinación de tareas entre los tres niveles de gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada.

Entre las acciones más sensibles del INM está la salvaguarda y protección de personas migrantes en condición vulnerable, como niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas.

TE RECOMENDAMOS: Medida aplica a partir de este año Mexicanos ya pueden ser deportados por razones sanitarias

El Tip: El programa Héroes Paisanas y Paisanos, que ofrece orientación y ayuda a visitantes nacionales y extranjeros, atendió a dos millones 229 mil 821 personas.

Durante el 2025, sus 563 oficiales de Protección a la Infancia y Grupos Vulnerables proporcionaron asistencia a 15 mil 656 niñas, niños y adolescentes extranjeros en situación de migración. De ellos, 14 mil 655 viajaban en compañía de una persona adulta y mil uno solos.

Añadió que cuenta con 11 módulos de repatriación en cinco estados colindantes con Estados Unidos. Añadió que los agentes del Grupo Beta, que cuentan entre sus tareas el rescate humanitario en condiciones y lugares de alto peligro, proporcionaron atención a 91 mil personas nacionales y extranjeras durante su tránsito por México; en la frontera norte se orientó a 179 mil 137, mientras que en la frontera sur a 12 mil 665.

El instituto informó que en 2025 recibió 46 millones de visitantes vía aérea, terrestre y marítima, y desarrolló una agenda intensa de trabajo en el marco de una política de atención migratoria humanista y con pleno respeto a los derechos humanos, a través de sus distintas áreas de atención a usuarios nacionales y extranjeros, a personas en calidad de visitantes y en tránsito por nuestro país.

Detalló que en los módulos de la institución en terminales aéreas, terrestres y marítimas del país los agentes migratorios registraron el ingreso regular de 46 millones 707 mil 328 personas nacionales y extranjeras.

Además, señaló que emitió en los últimos 12 meses 282 mil 63 diversos documentos autorizados o expedidos a personas extranjeras que permiten regular su estancia en el territorio nacional.