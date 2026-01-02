El PAN busca que madres tengan flexibilidad laboral

La diputada Verónica Pérez Herrera (PAN) plantea modificar la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de establecer que las madres trabajadoras tendrán derecho a gozar de la modalidad de teletrabajo en periodos de uno a tres días por causa justificada relacionada con la atención de hijas o hijos por motivos escolares o de salud.
La iniciativa enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que adiciona la fracción VIII al artículo 170, agrega que, para ello, deberá acordar con el patrón las funciones y responsabilidades a desempeñar bajo dicha modalidad.
- El Tip: La legisladora explicó que la falta de opciones flexibles a las madres solteras también contribuye a la persistencia de brechas de género, pues enfrentan dificultades adicionales.
Consideró que la equidad en el ámbito laboral y la sociedad implica eliminar barreras que limiten el acceso y avance de las mujeres en diversas áreas. Esto implica la implementación de políticas y prácticas que permitan a las mujeres equilibrar sus roles profesionales y familiares de manera efectiva, asegurando que no enfrenten discriminación por su estado maternal.
Mexicanos ya pueden ser deportados por razones sanitarias
Refirió que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México, 11 por ciento de las mujeres que son madres, es decir 4.18 millones, está sola a cargo de sus hijas o hijos y trabajan en diversas actividades económicas para mantener a su familia.
- 4.18 millones de mujeres están solas a cargo de sus hijos
Indicó que las madres solteras a menudo se encuentran en una encrucijada entre las demandas de su trabajo y las responsabilidades familiares, especialmente en situaciones que requieren atención inmediata a sus hijas o hijos.
La rigidez de las estructuras laborales convencionales no permite una conciliación efectiva, resultando en tensiones que afectan tanto el rendimiento laboral como la calidad de vida de estas mujeres y sus familias, precisa.
Expuso que es necesario adecuar la legislación laboral a la realidad social contemporánea, reconociendo la importancia de brindar opciones flexibles que permitan a las madres solteras cumplir con sus responsabilidades parentales sin sacrificar su participación y desarrollo en el ámbito laboral.