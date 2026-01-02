En tercera semana de enero se presentará siguiente reforma electoral, estima Sheinbaum

Será la tercera semana de enero cuando se esté en condiciones de presentar el siguiente paquete de reforma electoral, estimó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que la próxima semana se reunirá con la Comisión Presidencial de Reforma Electoral, la cual es encabezada por Pablo Gómez, para conocer los resultados de los foros que se llevaron a cabo en todo el país, así como las conclusiones que establece la comisión.

De esta forma, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que hacia la tercera semana de enero se estará presentando la propuesta ante el Congreso de la Unión.

“Apenas me voy a reunir la próxima semana para que hagamos una revisión de los foros y qué es lo que está planteando la Comisión de Reforma… Yo creo que no sé, segunda, tercera, tercera semana, digamos, de enero, yo creo que ya estaríamos en condiciones de presentar una propuesta”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

