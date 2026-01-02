Sheinbaum desea salud y bienestar

Con motivo del cierre de año y la llegada de 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió un mensaje a la población para asegurar que dedicará “cuerpo y alma” a todas y todos los mexicanos.

Por medio de sus redes sociales, la mandataria mexicana publicó una grabación desde Palacio Nacional para enviar sus buenos deseos a la población.

“Hoy, 31 de diciembre de 2025, último día del año, quiero desearles todo lo mejor a todas las familias mexicanas, a las que estamos en México, en nuestro territorio, y a todas las que se encuentran en Estados Unidos, nuestras paisanas y paisanos, o en cualquier otro país. Que la pasen muy cerca de las familias.

El Dato: La mandataria dijo que este sábado realizará una gira por Tlaxcala para supervisar el avance de preparatorias, de la Universidad Rosario Castellanos y de otras obras.

“De mi parte, que sepan que el próximo año me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y de todos los mexicanos. ¡Que viva México! ¡Y que vivan todas y todos ustedes! ¡Feliz año!”, dijo.

Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la reflexión y también refirió un repaso sobre lo que se ha hecho a lo largo del 2025.

“Que la pasen muy cerca de las familias. Son momentos de reflexión. Siempre hacemos un recuento de lo que ocurrió este año y de buenos deseos para el próximo año. Yo quiero desearles a todas y a todos: salud, mucho bienestar y, sobre todo, mucho amor a sus familias, al prójimo y a nuestra patria, a México. Todo, todo lo mejor”, expresó.

En las conferencias ofrecidas en los últimos días del 2025, la mandataria se manifestó confiada en que este año será “mejor”, con diversos planes trazados en rubros como salud, obra pública, pero sobre todo, lo internacional, en el marco de la valoración al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al asegurar que sólo se tratará de una revisión, mas no una renegociación.

“A ver, un nuevo tratado tendría que pasar por los congresos. Desde mi perspectiva es difícil que esto vaya a ser así. Todos creemos que va a ser una revisión. Puede ser compleja en algunos temas, pero va a ser una revisión”, declaró durante su conferencia.

Asimismo se ha dicho confiada en lo que se conseguirá con el Plan México, presentado en enero de 2025, para promover el desarrollo económico interno.

Para eso, adelantó el lunes que la siguiente semana se presentarán los planes a seguir en 2026 para alcanzar los objetivos que trazó para su Gobierno.

“El próximo año vamos a ir presentando —no la semana del 5, sino la siguiente semana— varios temas muy relevantes. Por ejemplo: Cómo vamos a garantizar la inversión hacia adelante en obras públicas. Cómo vamos a avanzar en el Plan México, que fue un compromiso que hicimos con autosuficiencia alimentaria, autosuficiencia energética, cómo vamos a seguir avanzando. Cómo vamos a avanzar en los programas de Bienestar”, dijo.

En este contexto, ha destacado la nueva etapa para la consolidación del sistema de salud para su acceso universal y gratuito, que a partir de este año ya incluirá la conformación de un expediente de cada mexicano, en el que se concentrará su historial clínico.

“Entonces, si nosotros cumplimos, seguimos gobernando con nuestros principios que son una máxima para nosotros, y seguimos cerca del pueblo, la gente nos va a respaldar, es lo más importante. Y lo tenemos claro. Y cuando hay demandas, estar abiertos a escuchar siempre a la gente. Entonces, como dije: ‘25 nos fue bien y el 26 va a ser mejor´”, dijo al inicio de la semana.

En su última conferencia del año, el pasado martes, la mandataria mexicana adelantó que pasaría las fiestas de fin de año en la Ciudad de México, y que no tomaría vacaciones: “Aquí, aquí, trabajando. Ya fue suficiente tres días”, refiriéndose a los días de descanso que tomó entre el 25 y el 27 de diciembre en Acapulco, Guerrero.