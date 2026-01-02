Último día de 2025 cierra con más de 40 homicidios

El último día del 2025 cerró con 41 víctimas de homicidio, con casos reportados en Baja California (cinco), Guerrero (cuatro), Chihuahua (cuatro), el Estado de México (cuatro), Guanajuato (tres), Jalisco (tres) y Morelos (tres), mientras que 14 entidades no reportaron asesinatos en el último día del año, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y el Informe Diario de Seguridad.

En el balance mensual, diciembre de 2025 acumuló mil 503 víctimas, lo que representa un promedio diario de 48.4 homicidios, el nivel más bajo registrado en los últimos dos años, según los reportes oficiales.

Durante este último año, las autoridades reportaron 23 mil 243 víctimas de homicidio, un promedio diario de 63.67, 22.6 por ciento menos que en 2024, que cerró con 30 mil 062 registros, un promedio diario de 82.3 asesinatos al día.

14 entidades no reportaron asesinatos en el último día del año

Aunque la violencia homicida se distribuyó en el año en prácticamente todo el territorio nacional, Sinaloa se ubicó como uno de los estados que más contribuyeron al acumulado nacional, al concentrar una parte significativa de los homicidios registrados en el último tramo del año.

La entidad se mantuvo entre los primeros lugares en número de víctimas debido a las disputas entre grupos criminales del Cártel de Sinaloa, ajustes de cuentas y hechos de alto impacto en zonas urbanas y carreteras.

En cuanto a tasas por cada 100 mil habitantes, Colima encabeza la lista con 74.04 víctimas de homicidio doloso. Le siguen Morelos con 49.90, Sinaloa con 48.35, Chihuahua con 41.08, Baja California con 38.39, Guanajuato con 36.53, Guerrero con 34.37 y Sonora con 33.59.