Golpe contra el crimen en Michoacán

Y hablando de la seguridad, nos comentan que la detención anunciada ayer en Morelia de Roberto “N”, alias El Betillo, vinculado por las autoridades como sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación, es uno de los objetivos de más alto perfil capturado en operativos del llamado Plan Michoacán Por la Paz y la Justicia, por ser nada más y nada menos que uno de los que disparó contra Hipólito Mora, exlíder de los autodefensas de Michoacán, asesinado en junio de 2023 cuando El Betillo pertenecía entonces a Los Viagras, grupo armado aliado del CJNG. Nos dicen que esta captura no sólo ha sido reconocida por integrantes del partido oficial, sino hasta de la oposición, donde aseguran que el año empezó con el pie derecho en materia de golpes a la delincuencia. Ahí el dato.

