La poca seriedad del nuevo subsecretario

Bien sabido por todos es que los temblores es un tema bastante sensible para los mexicanos por obvias razones, pues en este contexto a quien se le ocurrió andar de gracioso y hacer memes con la alerta sísmica integrada a los teléfonos celulares ayer, fue al recién nombrado subsecretario de Prevención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de México, Miguel Torruco Garza. Resulta que al nuevo funcionario le pareció buena idea publicar en sus redes sociales una imagen sacada de la red social Pinterest en la que se ve a gente huyendo de la caída de meteoritos y con el siguiente texto: “Mi mente al escuchar la Alerta Presidencial / Alarma sísmica en mi celular”. Nos comentan que varios de sus seguidores le respondieron que no importa cómo suena la alerta sísmica si da avisos oportunos que pueden salvar muchas vidas. Nos dicen que más tarde, el funcionario destacó este mecanismo y hasta contó sobre la tecnología con la que se implementó este instrumento. ¡Y eso que fue nombrado subsecretario de prevención de la SSC capitalina!