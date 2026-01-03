Mañaneras itinerantes, nuevo modelo

Nos hacen ver que los ajustes que desde Palacio Nacional se anunciaron para crear conferencias matutinas itinerantes para que las reuniones de la Presidenta Claudia Sheinbaum se reúna con su Gabinete de Seguridad y poder así reforzar la coordinación institucional con la presencia física del Ejecutivo, no son menores. Durante su conferencia matutina de ayer, la mandataria compartió que estas visitas a los estados arrancará el próximo jueves y viernes en Morelos y Guerrero, respectivamente. Nos dicen que lo anunciado no sólo cambia la dinámica que ha mantenido la Presidenta Sheinbaum con los gobernadores, sino que es un hecho relevante, pues marcará un precedente para hacer frente a los desafíos en seguridad pública y reforzar así su estrategia. Veremos.