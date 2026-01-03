Otro audio del amigo de Bobby

El empresario Amílcar Olán vuelve a estar en el ojo del huracán por el tema del lamentable descarrilamiento del Tren Interoceánico en el que perdieron la vida 14 personas. Resulta que el sitio digital Latinus reveló ayer en su página un nuevo audio del amigo de Gonzalo López Beltrán, o Bobby, como se le conoce también al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde se le escucha hablar con Pedro Salazar sobre los precios del balasto y los acuerdos que estableció para la obra del Tren Interoceánico, en los que destaca buenas ganancias, pues asegura que por cada kilómetro que sus camiones avanzan, le está ganando un peso. También se revela que en enero de 2024, Amílcar Olán obtuvo un contrato por 47.6 millones por vender balasto destinado a la Línea K del Tren Interoceánico, actualmente en construcción y que busca conectar el municipio de Ixtepec, Oaxaca, con la frontera con Guatemala. Uf.