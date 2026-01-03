Petro azuza a gobiernos contra Trump

Y el que, dicen, lanzó algunas señales delatoras contra EU y contra las políticas de Donald Trump fue el presidente colombiano Gustavo Petro, quien señaló con el dedo —o más bien, con un mapa— que el vecino del norte lanzó un nuevo ataque muy cerca de las costas mexicanas, aun cuando el gobierno estadounidense se abstiene de dar santos y señas de sus recientes operaciones en aguas internacionales, en las que ataca a supuestos blancos del narcotráfico. Petro alertó a países cuyos territorios pudieran resultar afectados, basado en información de su propia fuerza naval, y hasta ofreció apoyo para acudir al punto del ataque del que habrían resultado algunos sobrevivientes. El hecho recordó que, hace un par de meses, cuando se dio a conocer un evento similar, frente a las costas de Acapulco, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió explicaciones a Washington y que México sea siempre informado en situaciones similares.

