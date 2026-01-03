Propuesta de la reforma electoral, a fines de enero

Será la tercera semana de enero cuando se esté en condiciones de presentar el siguiente paquete de reforma electoral, estimó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria federal adelantó que la próxima semana se reunirá con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, para conocer los resultados de los foros que se llevaron a cabo en el país.

De esta forma, comentó que hacia la tercera semana de enero prevén presentar la propuesta ante el Congreso de la Unión.

TE RECOMENDAMOS: Inicia el jueves en Morelos Lleva CSP mañaneras a estados por seguridad

El Tip: en octubre de 2025 la Comisión Presidencial comenzó las consultas y foros de discusión sobre la reforma electoral en el país.

“Apenas me voy a reunir la próxima semana para que hagamos una revisión de los foros y qué es lo que está planteando la Comisión de Reforma que nombré. Yo creo que, no sé… segunda, tercera semana, digamos… de enero. Yo creo que ya estaríamos en condiciones de presentar una propuesta”, dijo.

En su momento, la mandataria federal ha recalcado que la siguiente reforma electoral debería de buscar la reducción del presupuesto que se les da a los partidos políticos, sobre todo en la temporada no electoral.

Además, ha críticado las candidaturas plurinominales por as cuales los partidos eligen de manera directa a quienes ocuparan los cargos que consiguen según la votación obtenida en comicios.

Para determinar el contenido de la iniciativa a presentar, se conformó en agosto la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral a cargo de Pablo Gómez, cuya tarea es elaborar un diagnóstico del estado actual del modelo electoral, de partidos y, a partir de ello, trazar los cambios que se deberían emprender, a fin de que los mismos estén “acorde con los tiempos actuales en México, en donde se ponga en el centro la democracia y el pueblo”.

La Presidenta destacó que se busca la mayor participación de la sociedad en las consultas sobre la Reforma Electoral.