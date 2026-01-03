Sigue la reestructura de Godoy

Nos hacen ver que exactamente a un mes de ser elegida titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy mantiene en marcha su proceso de renovación del órgano autónomo de procuración de justicia, ahora con el nombramiento de Ulises Lara como nuevo fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Se remarca que ésta no es una tarea sencilla, ya que quien fue encargado de despacho de la Fiscalía capitalina asume la enorme responsabilidad de tomar conocimiento de delitos y fenómenos delictivos de orden federal que le sean turnados ya sea a través de la Fiscalía Especializada de Control Competencial o de la propia fiscal, por lo que, en momentos coyunturales y de mayor presión para que las cosas funcionen, será él uno de los rostros más escrutados por la opinión pública. Al tanto.