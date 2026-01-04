‘No es una opción’: Sheinbaum sobre intervención de EU en México; reitera colaboración sin subordinación

A la derecha, la Presidenta Claudia Sheinbaum; a la izquierda, su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Ante la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y las recientes declaraciones de su homólogo Donald Trump sobre México, este domingo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su disposición a colaborar, pero sin subordinación .

Durante su gira de trabajo por el estado de Hidalgo, la mandataria sostuvo que Estados Unidos sabe que “no es una opción” para México una intervención, luego de que Trump afirmó que “algo habrá que hacer” en territorio nacional al considerar necesaria una incursión para combatir a los cárteles del narcotráfico.

Sheinbaum destacó la importancia de que cada país asuma su responsabilidad para atender los problemas de seguridad: en México, hacer frente a las organizaciones criminales e impedir el trasiego de drogas; en Estados Unidos, frenar el tráfico ilegal de armas.

“Estamos colaborando. Lo más importante es la responsabilidad compartida también, es decir, nosotros evitamos y atendemos la inseguridad en México y la violencia, evitamos que lleguen drogas a Estados Unidos y ellos también deben evitar que lleguen armas a México”, expresó ante la prensa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr