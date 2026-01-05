Caen 157 policías por presuntos narconexos

Policías municipales, al ser detenidos el fin de semana en 3 municipios de Chiapas.

Durante un operativo realizado por fuerzas federales y estatales de Chiapas fueron detenidos 157 elementos de las policías municipales de Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla, por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

De acuerdo con reportes locales, en el municipio de Jiquipilas fueron detenidos 31 agentes de la policía, incluido el director de la corporación Carlos Alberto “N” y un oficial de vialidad. También fueron asegurados teléfonos celulares y 16 bolsas con marihuana.

En el municipio de Cintalapa, la totalidad de los 58 integrantes del cuerpo de la policía municipal fue desarmada y detenida. A los detenidos se les confiscaron 75 teléfonos celulares y 23 bolsas con hierba presuntamente marihuana.

El dato: En Cintalapa, el ayuntamiento facilitó el transporte para familiares de los detenidos, quienes temen que el proceso derive en detenciones arbitrarias, como ya ha sucedido.

Mientras que en Ocozocoautla fueron arrestados 68 agentes locales, entre ellos el comandante Javier “N”. Ahí, el Ministerio Público aseguró 75 teléfonos celulares, 11 radios de comunicación, 17 bolsas con marihuana, cuatro cartuchos del calibre 22, ponchallantas y un arma de fuego hechiza.

Los elementos municipales fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez bajo un fuerte dispositivo de seguridad, para someterlos a procesos de revisión y controles de confianza rigurosos.

El operativo estuvo a cargo de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, con apoyo del Ejército mexicano (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Policía Federal Ministerial (PFM) y la Guardia Estatal.

Cabe mencionar que no es la primera ocasión en la que se reporta la detención de policías municipales en Chiapas, ya que el pasado 16 de diciembre del 2024 fueron detenidos 92 policías municipales de Comitán, junto con integrantes de un grupo paramilitar identificado como Los Zorros, así como la captura del entonces director de la corporación, José Santiago Alfaro Villegas.

68 agentes locales fueron arrestados en Ocozocoautla

La detención de los policías en aquella fecha ocurrió luego de que se iniciara la operación de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRI), cuyos elementos llevaron a cabo 25 cateos en inmuebles, uno de ellos en el municipio de Comitán.

Durante el operativo de entonces también fueron capturadas otras 30 personas acusadas de atentados contra la paz “por obstruir las vías de comunicación, agredir al personal que participaba en el operativo de desalojo, destruir las cámaras de seguridad del C5 con camiones tipo volteo y camiones pesados, además de que dañaron todo el sistema de videovigilancia para que los imputados no pudieran ser identificados.

De igual forma, el pasado 23 de enero de 2025, fuerzas de seguridad estatales y federales detuvieron a 65 policías municipales de Villaflores y Villacorzo, en respuesta a varias denuncias ciudadanas en su contra relacionadas a una red de corrupción dedicada a extorsionar.

Los operativos para detener a los policías se realizaron en la región Frailesca a partir de denuncias presentadas por empresarios, ganaderos y transportistas, particularmente conductores de mototaxis, sobre una red de corrupción dedicada a extorsionarlos.

De acuerdo con las autoridades, los policías amenazaban a todos los gremios de mototaxistas, exigiéndoles cuotas que oscilaban entre 150 y 200 pesos a la semana, de lo contrario, serían privados de la libertad o la vida.