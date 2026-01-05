CSP destaca recuperación de la soberanía energética

LA MANDATARIA, ayer, flanqueada por la secretaria de Energía y el gobernador de Hidalgo, en la refinería de Tula

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó de manera tajante cualquier posibilidad de una intervención de Estados Unidos en territorio nacional; además, subrayó que habrá colaboración sin subordinación y destacó que lo más importante para atender los problemas de seguridad es la responsabilidad compartida entre ambos países.

El Dato: Antes de la acción en Venezuela, el Departamento de Estado de EU ofrecía una recompensa de 50 mdd por Maduro, presuntamente implicado en el tráfico de drogas.

Luego de realizar un recorrido de supervisión por la colocación de un reactor hidrodesulfurizador de naftas, como parte de las labores de modernización en la refinería de Tula, Hidalgo, la jefa del Ejecutivo federal fijó su postura sobre las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien planteó que “habrá que hacer algo” en México frente al problema del narcotráfico, tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

“Ya saben ellos que ésa no es una opción para nosotros, pero estamos colaborando”, afirmó Sheinbaum Pardo.

La Presidenta reprochó el actuar del Gobierno estadounidense en relación al tráfico de armas, una situación que, señaló, intensifica los niveles de violencia en territorio mexicano.

“Lo más importante es la responsabilidad compartida, es decir, nosotros evitamos y atendemos la inseguridad en México, la violencia; evitamos que lleguen drogas a Estados Unidos, y ellos también deben evitar que lleguen armas a México y combatir a la propia delincuencia organizada”, señaló.

113 empresas petroleras operan en México

Las declaraciones de la mandataria se dieron después de que el republicano reiterara el pasado sábado, en una entrevista con la cadena Fox News, su discurso en el que calificó a los grupos del crimen organizado en México como organizaciones terroristas, lo que abriría la posibilidad de una intervención del Gobierno estadounidense en territorio nacional.

“Es una buena mujer (Sheinbaum), pero los cárteles son los que gobiernan México, no ella. Ella le tiene miedo a los cárteles. Tenemos que hacer algo. Hemos perdido a 300 mil personas por las drogas que entran desde la frontera sur; también llega mucha droga por Canadá, pero principalmente por el sur”, aseguró Trump durante una entrevista telefónica con dicha cadena.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, en su recorrido por la refinería de Tula. ı Foto: Cuartoscuro

Cabe destacar que el pasado sábado, mientras realizaba una gira por Tlaxcala, a unas horas de que se confirmara la captura de Maduro, la mandataria mexicana recordó que nuestro país se rige de acuerdo con la Doctrina Estrada y con los principios constitucionales de no intervención y solución pacífica de las controversias, además del enfoque de “colaboración, coordinación, pero no subordinación”.

En este marco, Sheinbaum Pardo dijo que hay diálogo permanente con EU y que México seguirá colaborando en seguridad bajo esquemas de coordinación y respeto a la soberanía, mientras los países de la región apuestan por una salida diplomática y multilateral a la crisis en Venezuela.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, en su recorrido por la refinería de Tula. ı Foto: Cuartoscuro

Las declaraciones de la Presidenta se dan luego de que, en febrero de 2025, el Gobierno de Donald Trump declarara a diversos grupos del crimen organizado en México como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).

Cabe recordar que, previo a los hechos registrados el pasado sábado en Venezuela, el Departamento de Estado de EU había señalado a Nicolás Maduro como líder de un presunto narcogobierno y ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su captura, además de vincularlo con el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

…Y destaca la soberanía energética

DESDE LA REFINERÍA de Tula “Miguel Hidalgo”, en el municipio de Atitalaquia, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha recuperado su capacidad de refinación y que el país avanza en la consolidación de la soberanía energética.

En este sentido, reprochó que durante décadas se buscó debilitar a la empresa del Estado para privatizarla y reducir su capacidad operativa. Asimismo, recordó que este proceso comenzó en 1992 y se profundizó con la reforma energética de 2013, lo que derivó en una caída de la producción, un endeudamiento histórico de la petrolera de hasta 100 mil millones de dólares y el deterioro del Sistema Nacional de Refinación.

El Tip: La presidenta afirmó que la ampliación del acceso a la educación media superior forma parte de una misma estrategia de desarrollo nacional orientada a fortalecer al Estado.

Sheinbaum Pardo indicó que el cambio de rumbo inició en 2018 con la llegada de la Cuarta Transformación y que, recientemente, se realizaron modificaciones constitucionales al artículo 28 para que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad dejaran de ser consideradas “empresas productivas del Estado” y recuperaran su carácter de empresas públicas.

Además, explicó que también se estableció que ambas empresas no deben ser consideradas monopolios, lo que les permite producir energía y petrolíferos sin restricciones legales bajo esa figura. Este ajuste, dijo, permitió revertir parte de la reforma de 2013, modificar leyes clave y reintegrar verticalmente a Pemex bajo un solo consejo de administración, fortaleciendo el control, la productividad y reduciendo la corrupción.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, en su recorrido por la refinería de Tula. ı Foto: Cuartoscuro

La Presidenta destacó que actualmente México cuenta con ocho refinerías: las seis históricas, la refinería Olmeca en Dos Bocas y la refinería de Deer Park, ya en su totalidad propiedad de Pemex. En conjunto, señaló, producen más de un millón de barriles diarios, una cifra que no se alcanzaba desde hace dos décadas. Precisó que Dos Bocas ya produce alrededor de 320 mil barriles diarios de petrolíferos.

Añadió que la modernización de la refinería de Tula, con equipos como la coquizadora, permite producir gasolina y diésel con menor contenido de azufre, lo que reduce impactos al medio ambiente.

Por otro lado, y como parte de su gira por Hidalgo, Sheinbaum también abordó temas de educación media superior. Durante un recorrido por las obras del CBTIS número 293, en Tizayuca, informó que en 2026 se prevé el ingreso de 52 mil nuevos estudiantes a las preparatorias públicas del país, cifra superior a los alrededor de 35 mil jóvenes que ingresaron en 2025.

Asimismo, detalló que el plantel requirió una inversión cercana a 50 millones de pesos en obra y 17.3 millones de pesos en equipamiento, y tendrá capacidad para atender a más de 500 estudiantes. Señaló que, pese a apoyos como la beca Benito Juárez, uno de los principales factores de abandono escolar es la lejanía de los centros educativos, por lo que se impulsa la construcción, ampliación y reconversión de planteles.