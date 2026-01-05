¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 6 y 7 de enero

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 6 de enero y miércoles 7 de enero en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

  • Uva globo o roja sin semilla: $69.80 el kilo
  • Uva blanca sin semilla: $79.80 el kilo
  • Papa blanca: $19.80 el kilo
  • Todas las manzanas a granel: $34.80 el kilo
  • Fresa charola de 454gr: $64.80 la pieza
  • Limón con semilla: $19.80 el kilo
  • Manzana Golden en bolsa: $34.80 el kilo
  • Aguacate hass en malla: $29.80 la pieza
  • Melón chino: $29.80 el kilo
  • Caña de azúcar: $22.80 el kilo
  • Tejocote: $39.80 el kilo
  • Cebolla amarilla: $19.80 el kilo
  • Elote blanco: $11.80 la pieza
  • Tomatillo verde sin cáscara: $48.80 el kilo
  • Jícama: $24.80 el kilo
  • Todos los productos secos Valley Foods: 20% de descuento
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

  • Pavo natural Valley Foods: $69.00 el kilo
  • Pierna de cerdo sin hueso fresca: $89.00 el kilo
  • Lomo de cerdo natural: $109.00 el kilo
  • Molida de res 80/20: $107.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $154.90 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
  • Espinazo de cerdo: $38.00 el kilo
  • Milanesa de pollo Delgada Pilgrim´s charola: $174.90 el kilo
  • Pavo ahumado Valley Foods: $99.00 el kilo
  • Cuero de cerdo: $38.90 el kilo
  • Manitas de cerdo: $64.00 el kilo
  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $68.00 el kilo
  • Chamorro de cerdo: $64.90 el kilo
  • Cabeza de cerdo: $49.00 el kilo
  • Filete de mojarra: $114.00 el kilo
  • Pasta de basa: $74.90 el kilo
  • Tentáculos de pulpo cocido Valley Foods Prime 250gr: $179.00
  • Pulpo con alubias Vallley Foods Prime 280gr: $129.00
  • Barrita de surimi: $109.00 el kilo
  • Pulpo cocido Valley Foods Prime: $599.00 el kilo
  • Paella de mariscos Valley Foods Prime 280gr: $79.90
  • Pulpo a la gallega Valley Foods Prime 280 gr: $199.00
  • Sierra: $79.90 el kilo
  • Porciones de salmón dobles Valley Foods Fresh 283g: $129.00
  • Porción de salmón ahumado Valley Food Fresh 113g: $99.00
  • Láminas de salmón ahumado Valley Foods Fresh 100g: $99.00
  • Salmón ahumado pimienta Valley Food Fresh 113g: $99.00

