Reclaman violación al Derecho Internacional

Organizaciones mexicanas condenan ataque militar de Estados Unidos en Venezuela

Uso de la fuerza no puede considerarse un mecanismo legítimo para resolver conflictos políticos, advierten organizaciones de derechos humanos

Vehículos blindados bloquean una avenida que conduce al palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, el 3 de enero.
Vehículos blindados bloquean una avenida que conduce al palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, el 3 de enero. Foto: Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
Por:
Ángel Molina

Diversas organizaciones mexicanas de derechos humanos condenaron este domingo la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En un comunicado conjunto, las agrupaciones calificaron la acción como una violación al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. Señalaron, además, que la operación pone en riesgo a la población civil, aumenta la inestabilidad regional y sienta un precedente preocupante para América Latina.

Destacaron que el uso de la fuerza no puede considerarse un mecanismo legítimo para resolver conflictos políticos, económicos o diplomáticos entre naciones.

TE RECOMENDAMOS:
Resultados del Protouch 881: checa la quiniela ganadora.
Sorteos

Resultados del Protouch 881: checa la quiniela ganadora

Entre las organizaciones que emitieron pronunciamiento se encuentran Fundar, Centro Prodh, Cencos y Espacio OSC, junto con diversas redes de derechos humanos y asociaciones civiles de todo el país que expresaron que la violencia militar no garantiza soluciones duraderas y que el respeto a la soberanía y la legalidad internacional debe prevalecer por encima de intereses geopolíticos.

El documento incluye llamados concretos a la acción, entre ellos a las Naciones Unidas, a “convocar una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad y promover una verificación independiente de los hechos”. Así como a la comunidad internacional y los cuerpos diplomáticos a “condenar la agresión y activar mecanismos de diálogo y mediación”.

En ese sentido, enfatizaron que la información veraz y plural es fundamental para evitar la desinformación y los rumores, que pueden intensificar la tensión social y política. Señalaron que América Latina necesita soluciones basadas en la cooperación, la legalidad y el respeto mutuo, no en el uso de la fuerza, y que la paz y la defensa de los derechos humanos deben prevalecer sobre cualquier interés geopolítico o económico.

Asimismo, destacaron que la acción militar estadounidense constituye un precedente preocupante para la región, que podría afectar la estabilidad de otros países latinoamericanos, y que es indispensable que los organismos internacionales actúen para garantizar que no se repitan intervenciones de este tipo.

Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a mantener un compromiso firme con la legalidad internacional, a proteger a la población civil y a promover canales de diálogo y mediación, subrayando que la paz y el respeto a los derechos humanos son esenciales para consolidar la estabilidad y el bienestar de los pueblos de América Latina.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Resultados del Progol 2314: checa la quiniela ganadora.
Sorteos

Resultados del Progol 2314: checa la quiniela ganadora