Organizaciones mexicanas condenan ataque militar de Estados Unidos en Venezuela

Vehículos blindados bloquean una avenida que conduce al palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, el 3 de enero.

Diversas organizaciones mexicanas de derechos humanos condenaron este domingo la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En un comunicado conjunto, las agrupaciones calificaron la acción como una violación al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. Señalaron, además, que la operación pone en riesgo a la población civil, aumenta la inestabilidad regional y sienta un precedente preocupante para América Latina.

Destacaron que el uso de la fuerza no puede considerarse un mecanismo legítimo para resolver conflictos políticos, económicos o diplomáticos entre naciones.

Entre las organizaciones que emitieron pronunciamiento se encuentran Fundar, Centro Prodh, Cencos y Espacio OSC, junto con diversas redes de derechos humanos y asociaciones civiles de todo el país que expresaron que la violencia militar no garantiza soluciones duraderas y que el respeto a la soberanía y la legalidad internacional debe prevalecer por encima de intereses geopolíticos.

El documento incluye llamados concretos a la acción, entre ellos a las Naciones Unidas, a “convocar una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad y promover una verificación independiente de los hechos”. Así como a la comunidad internacional y los cuerpos diplomáticos a “condenar la agresión y activar mecanismos de diálogo y mediación”.

En ese sentido, enfatizaron que la información veraz y plural es fundamental para evitar la desinformación y los rumores, que pueden intensificar la tensión social y política. Señalaron que América Latina necesita soluciones basadas en la cooperación, la legalidad y el respeto mutuo, no en el uso de la fuerza, y que la paz y la defensa de los derechos humanos deben prevalecer sobre cualquier interés geopolítico o económico.

Asimismo, destacaron que la acción militar estadounidense constituye un precedente preocupante para la región, que podría afectar la estabilidad de otros países latinoamericanos, y que es indispensable que los organismos internacionales actúen para garantizar que no se repitan intervenciones de este tipo.

Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a mantener un compromiso firme con la legalidad internacional, a proteger a la población civil y a promover canales de diálogo y mediación, subrayando que la paz y el respeto a los derechos humanos son esenciales para consolidar la estabilidad y el bienestar de los pueblos de América Latina.

