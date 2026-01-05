Se descarrila tren de carga en Nogales, sin lesionados

Un tren de carga que transportaba jarabe de maíz se descarriló en el sector Agua Zarca, a la altura del kilómetro 21 en Nogales, Sonora, sin que se reportaran personas lesionadas. De acuerdo con medios locales, a un vagón se le desprendieron las ruedas, lo cual habría ocasionado el percance.

La coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), Julia Guadalupe Ochoa, señaló que la empresa Ferromex asumió de manera inmediata la responsabilidad: “Ferromex se encuentra a cargo de las acciones correspondientes. Protección Civil municipal mantenemos el monitoreo preventivo y la coordinación permanente con las demás autoridades”.

El Tip: Equipos de emergencia realizaron trabajos de rescate y evacuación, además de acordonar la zona para evitar un riesgo mayor.

“Desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y verificación, confirmando que no hubo personas lesionadas ni presencia de materiales peligrosos. La situación se encuentra bajo control”, dijo.

En el lugar se contó con la participación y coordinación de Protección Civil Estatal, Seguridad Pública Municipal, la Agencia Ministerial de Investigación y la Guardia Nacional (GN), específicamente en su área de Vías de Comunicación, instituciones que realizaron labores de resguardo, evaluación y apoyo interinstitucional.

El lunes pasado, un vagón de tren de carga que salió de los patios de Ferromex se desplazó sin control por las vías férreas del municipio de Nogales hasta descarrilarse cerca del muro fronterizo México-EU.

PC de Sonora informó que la carga transportada no representó riesgo para la población y sólo se reportaron daños de Ferromex, que ya realiza las investigaciones para determinar la causa del accidente.