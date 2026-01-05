Sheinbaum enlista logros de su gobierno durante 2025: en 2026 ‘vamos a ir mejor’, afirma

Al afirmar que este 2026 “vamos a ir mejor”, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo repasó brevemente algunos logros de su administración durante 2025 en materia de seguridad, salud, educación, vivienda, infraestructura, movilidad y programas sociales.

A través de un mensaje en video, la mandataria federal destacó que, además de mantener los Programas del Bienestar heredados del sexenio anterior, se pusieron en marcha tres nuevos que, expuso, han beneficiado a 21.8 millones de mexicanas y mexicanos: la Pensión Mujeres Bienestar, para mujeres de 60 a 64 años; la beca Rita Cetina, para estudiantes de secundaria pública, y el programa Salud Casa por Casa, para adultos mayores y personas con discapacidad.

Por otra parte, recordó la reforma al artículo 2 de la Constitución, que otorga derechos a pueblos originarios, comunidades indígenas y afrodescendientes, que recibieron un presupuesto público de manera directa a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

En materia de salud, destacó la inauguración de 25 hospitales y 14 centros de salud del IMSS, del ISSSTE y del IMSS-Bienestar, y recordó que otras 32 instalaciones están en construcción.

"Pusimos en marcha 435 quirófanos, 52 salas de hemodinamia y mil 031 equipos nuevos para hemodiálisis. Contratamos 25 mil 257 nuevos profesionales de la salud. Pusimos en marcha las rutas de la salud para el abasto de medicamentos gratuitos en centros de salud y hospitales en 23 estados en los que opera el IMSS-Bienestar", añadió.

En lo que respecta al ámbito educativo, recordó la eliminación del examen del Comipems para el ingreso a bachillerato, y la implementación de la plataforma Mi Derecho Mi Lugar para asignar lugares en este nivel educativo en el Valle de México.

En ese sentido, informó que durante 2025 se construyeron y ampliaron 89 preparatorias para 50 mil nuevos estudiantes, además del levantamiento de ocho nuevas sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, donde ya estudian 77 mil estudiantes.

Subrayó, además, el aumento salarial del 10 por ciento para las y los maestros de educación básica, y el alza del 12 por ciento al salario mínimo en 2025. Este año creció 13 por ciento, con el salario mínimo general ajustado a 315.04 pesos diarios y 9 mil 582.47 pesos mensuales.

Además, sostuvo que de septiembre de 2024 a diciembre de 2025 el homicidio doloso disminuyó un 37 por ciento gracias a la estrategia de seguridad del Gobierno Federal. "Es decir, se registran 32 casos menos cada día", explicó Sheinbaum.

Entre otros logros, la mandataria mencionó:

Disminución y eliminación de créditos injustos e impagables de Fovissste e Infonavit en beneficio de cinco millones de derechohabientes

Construcción de 390 mil viviendas para familias con ingresos menores a dos salarios mínimos

Escrituración para 267 mil 207 viviendas

Inauguración de tres carreteras

Inició la construcción y ampliación de 12 proyectos carreteros y 11 distribuidores viales

Empezó la construcción de 20 sistemas de riego eficiente para 200 mil hectáreas, así como 20 obras estratégicas de abastecimiento de agua potable y saneamiento

Recuperación de dos mil 800 millones de metros cúbicos de concesiones que no tenían ningún destino

Conclusión de obras de agua potable y drenaje junto con los municipios

Inició la construcción de los trenes de pasajeros Ciudad de México-Nuevo Laredo, Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Guadalajara y el Tren Maya de carga

Inauguración de tres plantas de electricidad de ciclo combinado e inicio de la licitación de cinco más, así como de 20 proyectos de energía renovable

Los resultados de 2025 se traducen en bienestar y ampliación de derechos para todas y todos. Con el segundo piso de la Cuarta Transformación, México va bien y este año vamos a ir mejor. pic.twitter.com/X5WliyqGxU — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 6, 2026

cehr