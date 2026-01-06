Juntan juguetes para niños en orfandad

Colectivos feministas y familiares de personas desaparecidas lanzaron en redes sociales una colecta de juguetes dirigida a niñas y niños que viven en situación de orfandad como consecuencia de la violencia feminicida y la crisis de desapariciones en México, fenómenos que les han arrebatado a sus madres y principales figuras de cuidado.

La convocatoria surge en un contexto de violencia creciente contra las mujeres. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y octubre de 2025 se registraron 672 feminicidios.

Activistas como la abogada Arely García advierten que la cifra real podría ser mayor ya que numerosos casos se investigan como homicidios dolosos: “El feminicidio, además de ser la expresión más extrema de la violencia contra una mujer, genera un impacto profundo en el tejido familiar, comunitario y social”.

A esta problemática se suma la crisis de desapariciones. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta el 24 de diciembre de 2025, se contabilizaban 133 mil 502 personas desaparecidas, de las cuales, 29 mil 599 son mujeres. En al menos 10 entidades del país, el número de féminas desaparecidas registradas supera al de hombres.

5 años consecutivos que las Reinas Magas organizan la colecta

En medio de estos fenómenos, se encuentran los miles de niñas y niños en situación de orfandad, cuya pérdida no sólo implica la ausencia de una madre, sino la ruptura de sus entornos de protección, la interrupción de su vida escolar y un fuerte impacto en su estabilidad emocional.

“En muchos casos, las infancias quedan al cuidado de abuelas, tías u otras familiares, generalmente mujeres, quienes asumen la crianza en condiciones de precariedad económica y desgaste emocional, sin acceso a acompañamiento psicológico ni a una reparación integral del daño”, detalló.

La litigante comentó que otros menores deben abandonar sus hogares y separarse de sus redes de apoyo para quedar bajo la custodia del Estado, lo cual los deja expuestos a riesgos como la institucionalización, pobreza, abandono o, incluso, la convivencia con el agresor, ya que en numerosos casos el feminicidio es perpetrado por la pareja o expareja. Esta situación ocurre bajo el marco de la Ley Monzón, que busca retirar la guardia y custodia a padres investigados por este delito.

Frente a este panorama, un grupo de mujeres —abogadas, periodistas, activistas, acompañantes y colectivas defensoras de los derechos de las mujeres—, que se autodenominan Las Reinas Magas, impulsan por quinto año consecutivo una recolecta de juguetes para llevar un momento de alegría a las infancias afectadas por la violencia feminicida y la desaparición de progenitores.

En redes, la colectiva convocó a realizar donativos económicos y en especie. La entrega se realizará este 6 de enero.