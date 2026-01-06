México acusa ante OEA a EU de poner en riesgo la paz regional por su agresión a Venezuela

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum expresó este martes su preocupación ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por las amenazas del Presidente Donald Trump de escalar o expandir los ataques militares estadounidenses más allá de Venezuela a otros países del continente.

El representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, Alejandro Encinas, hizo alusión a las amenazas de Donald Trump en contra de países como Colombia y el mexicano mismo luego de la incursión del sábado que Estados Unidos condujo en Venezuela para arrestar a Nicolás Maduro.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por las expresiones de los últimos días que hablan de un escalamiento o expansión de las acciones militares a otros países de nuestra región amenazando así directamente la paz y la estabilidad de las Américas”, dijo Encinas en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.

#ENVIVO 🇻🇪 | Delegación de #México en la OEA: “Expresamos nuestra preocupación por las expresiones de los últimos días, amenazando la paz de las Américas. La situación de Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, sin injerencias”



— VPItv (@VPITV) January 6, 2026

El domingo, Donal Trump aseguró abiertamente que los cárteles del narcotráfico, a los que considera como organizaciones terroristas desde febrero pasado, están en control de México y que algo debe hacerse al respecto; ese mismo día, Trump amenazó al Presidente colombiano Gustavo Petro.

En la sesión, Alejandro Encinas se unió a otros países de la región como Uruguay y Chile para condenar la acción militar estadounidense en Venezuela pero a diferencia de estos mismos países evitó criticar al régimen que lideró Maduro por abusos de derechos humanos y democráticos en Venezuela.

“México reafirma que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas mediante el diálogo, la negociación y el respeto de la voluntad del pueblo venezolano sin injerencias ni tutelajes externos”, dijo Encinas.

Aunque Venezuela dejó de ser parte de la OEA por voluntad propia desde 2019, México junto a Colombia, Chile, Brasil, Guatemala y Uruguay convocaron a una sesión urgente para analizar la incursión de EU en Venezuela que según la Administración Sheinbaum es violatoria de la Carta de Naciones Unidas y de la propia Organización de Estados Americanos.

