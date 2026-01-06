El país lidera envío de crudo a Cuba

DURANTE 2025, México incrementó por arriba del 50 por ciento los envíos de petróleo a Cuba, lo que hizo que desplazara a Venezuela para convertirse en el principal proveedor de crudo de la isla caribeña .

De acuerdo con el periódico Financial Times, se calcula que en 2025 fueron enviados 12 mil 284 barriles de petróleo diariamente, lo que representa 44 por ciento de lo que en total recibe el territorio cubano.

De esta forma se estima que los envíos petroleros crecieron 56 por ciento en comparación con los que se realizaron a lo largo de 2024. En contraste, Venezuela exportó nueve mil 528 barriles a diario a dicho país, lo que representa 34 por ciento de lo que la isla importa. A su vez, la cifra representa una disminución de 63 por ciento en comparación con 2023. La publicación enlista entre otros principales proveedores de crudo a Rusia.

Hace tres semanas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió durante su conferencia matutina el envío de petróleo a Cuba, al asegurar que se trata de una práctica bajo el marco legal y en el marco de la ayuda humanitaria que se le brinda a Cuba.

12 Mil 284 barriles de petróleo envió México diariamente a Cuba

Mencionó que estos envíos no iniciaron con los gobiernos de la 4T, sino que se han brindado de manera histórica, incluso durante los sexenios panistas y priistas.

“Entonces, independientemente del partido político, ha habido relación México-Cuba. No es algo nuevo, no es una situación nueva. Y todo se hace en el marco de la ley y también por motivos humanitarios también al pueblo de Cuba”, dijo el 22 de diciembre.

En otros momentos, aclaró que en este caso existe contrato por medio de una de las filiales de Pemex, sin que esto signifique la creación de una empresa privada para cumplir con los envíos a este país.

