México debe mantener su tradición política internacional: Ricardo Monreal

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que México atraviesa un momento complejo en el ámbito internacional, ante el cual es necesario actuar con unidad, templanza y apego a los principios constitucionales.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Monreal señaló que las y los legisladores de Morena se encuentran trabajando de tiempo completo en la Cámara de Diputados para apoyar y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reconoció como la figura central para conducir al país en este escenario.

El legislador subrayó que esta no es la primera ocasión en la que México enfrenta dificultades internacionales, y recordó que, históricamente, el país ha logrado salir adelante gracias a la cohesión institucional y al respeto a su marco legal. En ese sentido, afirmó que nuevamente se demostrará carácter, fortaleza y unidad frente a los retos actuales.

TE RECOMENDAMOS: 26 años de espera Inaugura CSP clínica de Playa del Carmen y convive con niños

Cámara de Diputados ı Foto: Cuartoscuro

Monreal respaldó la postura de la titular del Ejecutivo federal al insistir en la observancia estricta de los principios establecidos en la Constitución Política, los cuales han guiado la política exterior y la actuación del Estado mexicano a lo largo de su historia. Señaló que mantener esa línea es clave para preservar la estabilidad y la credibilidad del país en el escenario internacional.

“México ha sido un ejemplo en la tradición política internacional y hoy no puede ser la excepción”, enfatizó el coordinador parlamentario, al hacer un llamado a cerrar filas en torno a los valores constitucionales y a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Finalmente, Ricardo Monreal convocó a todos los mexicanos de buena fe a mantener la unidad nacional, destacando que el respeto a la ley y a las instituciones será fundamental para enfrentar los desafíos que vive el país.

Deseamos que este 6 de enero, Día de Reyes, lo pasen en familia.

Nosotros ya nos incorporamos de tiempo completo a la @Mx_Diputados, para servir y cerrar filas con la Presidenta @Claudiashein, con carácter, templanza y unidad, en apego a los principios constitucionales. pic.twitter.com/JQgfEy7YD4 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 6, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT