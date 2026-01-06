México ve golpe al multilateralismo y denuncia ineficiencia de la ONU

El representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Héctor Vasconcelos, denunció violaciones a la Carta del organismo tras el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero, que culminó con la captura del exmandatario Nicolás Maduro. Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, acusó que existe “negligencia” por parte del organismo internacional ante la situación en el país sudamericano.

“El Gobierno de México ha hecho explícita ya su posición de condena a la agresión militar del pasado 3 de enero, contra objetivos en el territorio de Venezuela, en clara violación del artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas. Estas acciones no deben permitirse, pues constituyen un severo golpe a la Carta de las Naciones Unidas y al multilateralismo”, sentenció Vasconcelos.

El Dato: El senador panista Mario Vázquez exigió la liberación inmediata de los presos políticos en Venezuela y se manifestó por una transición democrática en esa nación.

En su posicionamiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, que sesionó este lunes convocado por Colombia para atender dicha crisis, el diplomático criticó dicho organismo se haya reunido hasta este lunes, y reiteró la posición de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien llamó a la ONU a hacer mucho más para solucionar este y otros conflictos.

“No podemos pasar por alto que esta sesión del consejo se haya celebrado hasta hoy, cuando lo que tenemos ante nosotros es una grave situación que pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales”, expuso.

Asimismo, criticó a quienes justifican la acción militar que el Gobierno de México calificó de “unilaterial” en días pasados: “Quienes justifican estos hechos niegan la historia independiente de América Latina y el Caribe. Cuando la paz internacional se ve amenazada, corresponde a este consejo asumir su responsabilidad y actuar, siempre en estricto apego al derecho internacional”.

Vasconcelos aseguró que la posición de México refrenda su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de pacificación, diálogo y acompañamiento que promueva la paz en la zona.

“América Latina y el Caribe se han forjado como una zona de paz; colectivamente hemos recurrido durante décadas a los mecanismos políticos y jurídicos disponibles de solución de controversias. La violación actual de este frágil equilibrio pone en grave riesgo la estabilidad.

“La retórica que apunta hacia un escalamiento o expansión de las acciones militares, incluidos otros países de nuestra región amenaza la estabilidad regional”, dijo el diplomático.

REAPARECE. Por su parte, el titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente, denunció la “ineficiencia” de la ONU frente a las intervenciones y conflictos armados en distintas regiones del mundo, y llamó al organismo a hacer valer plenamente el derecho internacional, en particular ante la intervención de EU en Venezuela.

Al reaparecer tras una licencia médica de más de un mes para inaugurar la 37 Reunión de titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026, señaló que las intervenciones en Venezuela y los conflictos armados en Gaza, Ucrania y Sudán han erosionado el orden jurídico internacional y normalizado el uso de la fuerza en distintas regiones, poniendo en riesgo la paz y la seguridad internacionales.

Por ello, el canciller mexicano llamó a la ONU y a su Consejo de Seguridad a asumir plenamente su responsabilidad frente al escenario actual y actuar con mayor determinación para generar condiciones que permitan avanzar hacia una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.

“La ONU sigue siendo nuestra principal estructura multilateral, es de la que mejor disponemos. Pero, infortunadamente, hoy se ha mostrado ineficiente al tratar de contener los abusos de las hegemonías. Apenas si logra alzar la voz para denunciar la cotidiana violación del derecho internacional”, expuso.

También criticó la falta de un frente común en la comunidad internacional, que en su lugar se mantiene dividida, lo que hoy “proyecta con más fuerza desconfianza que solidaridad”.

“Las sanciones a la Corte Penal Internacional aumentan, pero su capacidad de acción para la rendición de cuentas disminuye. Se han creado, pues, condiciones propicias para narrativas que solo miran hacia adentro y pretenden ignorar el entorno, lo cual favorece el surgimiento de actores y movimientos ultraconservadores”, dijo el secretario De la Fuente.

Subrayó que el caso de Venezuela no es la excepción, por lo que México exige el respeto al artículo 2 de la Carta de ONU, que establece los principios de soberanía, no intervención y solución pacífica de las controversias.

“Como lo ha señalado nuestra Presidenta, México reitera su disposición de apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar un escalamiento mayor”, afirmó.

Destacó que América Latina y el Caribe deben preservarse como una zona de paz, por lo que México seguirá privilegiando el diálogo y la negociación como el único camino legítimo y eficaz para resolver diferencias entre los Estados.

Respecto a la política exterior, dijo que el actual escenario multipolar exige una diplomacia “audaz y cautelosa a la vez, que favorezca ante todo y refuerce el respeto irrestricto a nuestra soberanía, y anticipe, en la medida de lo posible, las nuevas demandas internacionales que habremos de afrontar en el futuro inmediato”.

Harfuch detalla prioridades de seguridad

› Redacción

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó ante embajadores y cónsules del país las prioridades y líneas de acción de la estrategia de seguridad pública de México.

Lo anterior, al participar en la sesión “Avances de la estrategia de seguridad pública”, durante la 37 Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados 2026, encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien reapareció tras una licencia médica de más de un mes.

El encuentro tuvo como objetivo ofrecer a la representación diplomática en el extranjero un panorama actualizado sobre los retos y enfoques del país en materia de seguridad, así como el papel de la cooperación internacional.

Ahí, García Harfuch detalló los cuatro ejes que guían la política de seguridad nacional, en coordinación con el Gabinete de Seguridad que dirige la Presidenta Claudia Sheinbaum, el cual busca no solo contener la violencia, sino reducirla de manera sostenida.

Los secretarios de Relaciones Exteriores y Seguridad, ayer, en la Cancillería. ı Foto: Especial

El Tip: La agenda del primer día contó con la participación de los titulares de la Defensa, Marina, Hacienda, Economía y Cultura, y habrá en total 27 sesiones de trabajo.

Subrayó que combatir la inseguridad requiere instituciones sólidas, profesionalizadas y con capacidad de respuesta coordinada, así como políticas públicas que incidan en los factores sociales que alimentan la violencia.

“Agradezco al Canciller Juan Ramón de la Fuente @SRE_mx; al subsecretario @r_velascoa; así como a las embajadoras y los embajadores de México por su servicio a México desde el exterior, y por la invitación para compartir la Estrategia Nacional de Seguridad instruida por la Presidenta @Claudiashein”, publicó García Harfuch en sus redes sociales.

Uno de los puntos centrales fue la continuidad de programas sociales orientados a reducir la pobreza y la desigualdad, así como la generación de oportunidades para jóvenes, con el fin de alejarlos de dinámicas delictivas.