Aseguran 75 mil litros de hidrocarburo

Un hombre que transportaba hidrocarburo fue detenido en Tabasco, ayer.

ELEMENTOS del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México aseguraron en acciones distintas 75 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilegal, y detuvieron a dos hombres que los transportaban.

Informó en un comunicado que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, el lunes 5 de enero se realizaron acciones coordinadas que derivaron en detenciones, cateos y aseguramientos de armas, drogas, hidrocarburo y equipo táctico en al menos nueve entidades del país.

En el municipio de Centro, Tabasco, elementos de la Guardia Nacional (GN) detuvieron a una persona durante una inspección vehicular en el libramiento Villahermosa, asegurando un tractocamión acoplado a un autotanque con 45 mil litros de hidrocarburo, al no contar con documentación que acreditara su legal posesión. En otra acción, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, detuvieron a un hombre y aseguraron un tractocamión que transportaba 30 mil litros de hidrocarburo.

El Ejército localizó e inhabilitó, en Tecate, Baja California, un puesto de vigilancia en el rancho Las Juntas, donde aseguraron dos armas cortas, dos cargadores, 37 cartuchos, un dron y ponchallantas.

Un hombre identificado como generador de violencia fue detenido en Acapulco, Guerrero; durante la acción se aseguraron dosis de droga y un arma de fuego.

En Aquila, Michoacán, se aseguraron 25 bultos con 300 kilogramos de marihuana en el poblado Las Parotitas. En Múgica, en el poblado Nueva Italia, se decomisaron dos armas largas, 240 cartuchos, dosis de metanfetamina y marihuana.

Cinco personas fueron capturadas en la colonia Las Alamedas, en Culiacán, Sinaloa, donde incautaron armas largas, chalecos tácticos y placas balísticas.

Al ejecutar una orden de cateo en un inmueble en Coatzacoalcos, Veracruz, fueron detenidas tres personas y se aseguraron tres armas largas, nueve cargadores, 237 cartuchos y 28 dosis de droga.