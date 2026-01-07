En 2025 mataron al día en promedio a 6 niños

La violencia contra niñas, niños y adolescentes en México continúa en niveles críticos, advirtió la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) al presentar ante la Presidencia de la República su Balance Anual 2025, documento que analiza la situación de los derechos de la niñez y adolescencia en el país.

De acuerdo con el informe, entre enero y noviembre de 2025 se registraron mil 991 homicidios de personas menores de 18 años, significa que, en promedio, hubo cada día seis asesinatos de menores en el país durante ese periodo.

EL DATO: UNICEF, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX y hoteleros firmaron un acuerdo para prevenir la violencia, el abuso y la explotación sexual.

Aunque la cifra representa una reducción de 19 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando fueron asesinados dos mil 468 menores, el organismo subrayó que ninguna disminución es suficiente mientras el derecho a la vida siga siendo vulnerado.

Durante la presentación realizada en Palacio Nacional, la directora ejecutiva de Redim, Tania Ramírez Hernández, alertó que la violencia feminicida mantiene un impacto diferenciado sobre niñas y adolescentes. En 2025 se documentaron 58 feminicidios de niñas y mujeres adolescentes, es decir, un caso cada cinco días y medio.

Ramírez Hernández recordó que, en la última década —de 2015 a noviembre de 2025—, se han registrado 884 feminicidios de niñas y adolescentes.

10 Mil 684 menores desaparecidos en 2025

El balance también advierte sobre el impacto de la violencia armada, al señalar que 565 niñas, niños y adolescentes murieron por homicidio con arma de fuego durante 2025. Redim alertó sobre la normalización de este tipo de violencia en diversos territorios y sus efectos en la vida cotidiana de la niñez.

En materia de desapariciones, el informe reporta 10 mil 684 niñas, niños y adolescentes desaparecidos en 2025, de los cuales dos mil 850 continúan sin ser localizados, lo que representa un incremento del 30 por ciento respecto a 2024.

Esta situación, recordó la organización, derivó en la activación del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, por parte del Comité de la ONU.

Aunque el documento reconoce algunos avances en rubros como homicidio, feminicidio y migración, la ONG subrayó la persistencia de violencias graves como la trata de personas, con 278 niñas, niños y adolescentes identificados como víctimas, el reclutamiento forzado por grupos delictivos y el secuestro, con 56 casos registrados en 2025 en conflicto con la ley penal.

Estas violencias, señaló la red, afectan de manera desproporcionada a niñas, niños y adolescentes indígenas, migrantes, mujeres y quienes viven en contextos de pobreza y exclusión.

Redim reiteró su llamado al Estado mexicano para fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), atender de manera urgente la crisis de violencia y garantizar que la niñez y adolescencia sea una prioridad real en la agenda pública.

La presentación del Balance Anual 2025 contó con la participación del Grupo de Participación de Redim “Juntas y juntos por nuestros derechos”, integrado por niñas, niños y adolescentes de distintas regiones del país, quienes expusieron los hallazgos del informe desde sus propias experiencias.

Durante el acto, las y los participantes enfatizaron la necesidad de escuchar las voces de la niñez, garantizar su participación efectiva y asegurar que las decisiones públicas se traduzcan en políticas, presupuestos y acciones concretas.

La organización alertó sobre la normalización de esta violencia en distintos territorios y el impacto de las estrategias de seguridad en la vida cotidiana de la niñez.

Llevan a las calles sonrisas y rock

Los Reyes Magos Punks cumplieron 36 años de llevar juguetes, ropa, dulces y zapatos a niños en situación vulnerable ı Foto: David Patricio›La Razón

VESTIDOS DE NEGRO, con estoperoles y cabello pintado, integrantes de los Reyes Magos Punks cumplieron 36 años de llevar juguetes, ropa, dulces y zapatos a niños en situación vulnerable o de calle, migrantes y trabajadoras sexuales, en diversos puntos de la Ciudad y el Estado de México. En esta ocasión, lograron acopiar 9 toneladas de artículos, incluida comida para perros y gatos sin hogar. Su actividad incluyó la partida de piñatas, rosca, así como un espectáculo de lucha libre de la mano de los luchadores Vampiro Azteca y Peter Punk.