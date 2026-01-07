Morena fija postura tras video de debate entre jóvenes sobre narcotráfico

Luego de la difusión en redes sociales de un video que muestra un debate trasmitido por el Canal de YouTube de La Razón, esto, entre jóvenes que debaten sobre el narcotráfico y la violencia en el país, Morena fijó su postura al señalar que este fenómeno debe entenderse como un problema criminal que se enfrenta con la aplicación de la ley, inteligencia y una política social orientada a atender las causas estructurales que alimentan el reclutamiento por parte del crimen organizado.

De acuerdo con el posicionamiento del partido en el gobierno, el combate al narcotráfico no puede reducirse a un enfoque punitivo, sino que requiere acciones integrales que incluyan oportunidades educativas, empleo y programas sociales dirigidos a las juventudes, con el objetivo de debilitar la base social de las organizaciones criminales.

Sobre el video que circula en redes de un debate entre jóvenes, la postura de Morena es clara: el narcotráfico es un fenómeno criminal que se combate con la ley, inteligencia y una política social que atienda las causas para quitarle base de reclutamiento al crimen organizado.… — Morena (@PartidoMorenaMx) January 7, 2026

Morena sostuvo que, bajo estos pilares, el Gobierno de México ha obtenido resultados inéditos en materia de seguridad y atención social, al tiempo que rechazó los señalamientos que, afirmó, buscan responsabilizar a los jóvenes de la violencia generada por el crimen organizado.

En contraste, el partido oficialista acusó a los gobiernos del PRIAN de haber seguido una estrategia opuesta, al permitir —según su versión— la penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado, y posteriormente culpar a las juventudes por una crisis que se agravó tras años de falta de oportunidades laborales y educativas.

“Mientras se cerraban opciones de empleo y estudio, se abrían las puertas del Estado al crimen”, señalaron fuentes de Morena, al insistir en que la estigmatización de los jóvenes no contribuye a resolver el problema de fondo.

El posicionamiento se da en un contexto de alta discusión pública en plataformas digitales, donde el video ha generado reacciones encontradas y reavivado el debate sobre las causas de la violencia, el papel del Estado y la responsabilidad de los gobiernos en la construcción de políticas de seguridad y desarrollo social.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL