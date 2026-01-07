¿Por qué quitaste los dulces?, cuestiona niña a Sheinbaum

La Presidenta, al recibir ayer a los Reyes Magos en su conferencia del Pueblo.

Los Reyes Magos llegaron a la conferencia matutina ofrecida este martes por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para visitar a los hijos de reporteros y trabajadores de Palacio Nacional, quienes aprovecharon la ocasión para cuestionar a la mandataria como lo hacen sus progenitores.

Los infantes preguntaron a la Presidenta sobre los regalos de Reyes que recibió y cuestionaron su decisión de retirar los dulces de las escuelas.

Desde temprano, niñas y niños, hijos de los representantes de medios de comunicación que cubren la Mañanera del Pueblo, así como de personas que laboran en Palacio Nacional, ingresaron al Salón de Tesorería donde se sentaron en los lugares que son ocupados habitualmente por la prensa. Entre las filas de los asientos había bebés en brazos de sus madres y padres, y menores que llevaban algún juguete para entretenerse.

Al ingresar, la Presidenta Sheinbaum exclamó: ¡Feliz Día de Reyes! y preguntó a los pequeños qué regalos les trajeron.

Esta vez la conferencia duró alrededor de una hora, la mitad de lo que habitualmente se extiende. Entre las preguntas sobre la coyuntura nacional y otros asuntos planteados por los reporteros, los menores alzaban la mano, en espera de poder hablar con la mandataria.

La dinámica comenzó cuando, casi al final de la conferencia, un reportero a quien se le dio la palabra se levantó de su asiento y caminó hacia los pequeños, sentados del lado izquierdo del salón, que alzaban la mano para que pudieran preguntar o decir algo a la Presidenta.

El primero en hacerlo fue Julián, que pidió un mensaje referente al regreso a clases de la próxima semana.

Al respecto, Sheinbaum Pardo recordó que un día antes se anunció la entrega de becas a las y los estudiantes para que puedan comprar útiles y uniformes. También, les expresó sus deseos de que todas y todos los niños sean felices.

“Bueno, ayer les dijimos que van a tener una beca para útiles y uniformes escolares, para sus mamás y sus papás y para ellos. Ese es un regalo de Día de Reyes. Y también, todo lo mejor para las niñas y los niños de México. Todo lo mejor. Que sean felices, que tengan mucho cariño, mucho amor, que no coman muchos dulces, que hagan travesuras, pero poquitas. Y que los queremos mucho, mucho, mucho”, respondió la mandataria.

Luego fue el turno de Ivana, quien le planteó dos preguntas a Sheinbaum. La primera para saber qué le trajeron los Reyes, a lo que la mandataria dijo: “A ustedes, el día de hoy, la alegría de la mañanera hoy”.

En su segundo cuestionamiento, Ivana preguntó el por qué ordenó que se retiraran los dulces de las escuelas, sobre lo cual Sheinbaum explicó que las golosinas resultan dañinas si se consumen en exceso. La pequeña, aún con micrófono en mano, replicó: “son buenos”.

A pesar de lo ricos que llegan a ser, continúo la Presidenta, si se comen seguido generan enfermedades en la edad adulta y enfatizó: “son ricas, pero hacen mucho daño si se comen muchos dulces. De pequeñita parece que no, pero ya, conforme vas creciendo te puede dar diabetes, hipertensión y muchas enfermedades. Entonces, pueden comer dulces supervisados por sus papás en su casa; pero en la escuela comida saludable”.

Al finalizar las preguntas, un grupo de huapango cantó El Son de los enanos, cuyo ritmo fue zapateado por los infantes que se sumaron al baile. Al concluir la presentación, Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron con regalos que repartieron a los invitados especiales, quienes compartieron la tradicional rosca de Reyes.