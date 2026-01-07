Renuncia al OAJ tras 4 meses en el cargo

de izq. a der.: Catalina Ramírez, Berenice Romero, Néstor Vargas, Lorena Pérez Romo y José Alberto Gallegos, en septiembre de 2025.

LA MAGISTRADA Lorena Josefina Pérez Romo presentó su renuncia al Órgano de Administración Judicial (OAJ), a poco más de cuatro meses de haber asumido el cargo, en la que es la primera dimisión de un cargo de alto nivel tras la elección judicial.

Pérez Romo fue designada el 2 de septiembre de 2025 como una de las cinco integrantes del OAJ, específicamente como uno de los tres nombramientos realizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para reemplazar al extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en un contexto de profunda transformación del sistema judicial mexicano.

La magistrada, quien es identificada como cercana al exministro presidente Arturo Zaldívar, fue candidata a ministra en la elección del 1 de junio de 2025, y no resultó electa. Su participación en aquella contienda electoral generó expectativas sobre su rol dentro del nuevo esquema de justicia que se perfilaba en el país.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, en caso de renuncia o ausencia definitiva de alguna persona integrante, la SCJN —autoridad que le designó— hará un nuevo nombramiento por el tiempo que reste al periodo respectivo, lo que garantiza la continuidad operativa del órgano.

Las razones de la renuncia de Pérez Romo no han sido informadas oficialmente hasta el momento.

Antes de incorporarse al OAJ, se desempeñó como magistrada de circuito desde febrero de 2020, acumulando experiencia en el sistema judicial federal.

El organismo tiene a su cargo la administración de recursos humanos y presupuesto del Poder Judicial Federal y la supervisión de la carrera judicial.