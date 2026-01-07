Senado condena captura de Maduro y exige respeto a soberanía venezolana

El Senado de la República concluyó su primer periodo ordinario; las cifras arrojan una drástica caída en su productividad

La senadora Laura Itzel Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo en el que el Congreso mexicano manifiesta su profunda preocupación por la intervención de las Fuerzas Armadas estadounidenses en territorio venezolano.

Según el documento presentado durante la sesión de la Comisión Permanente, la legisladora argumentó que “la intervención militar no constituye de ninguna manera una vía legítima para resolver los conflictos políticos, sociales o institucionales de una nación”, advirtiendo que el uso de la fuerza “tiende a profundizar la inestabilidad y agravar las crisis humanitarias, generando consecuencias de largo alcance que afectan a todos los pueblos”.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, ayer, en captura de video ı Foto: Especial

El punto de acuerdo señala que esta acción “constituye una violación a la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 2.4 establece la obligación de los Estados miembros de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

Asimismo, el documento indica que la operación militar “contraviene los principios consagrados en el artículo 3 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que proscribe la agresión y cualquier atentado contra la soberanía de los Estados”, acusando a Washington de incumplir “de manera deliberada los compromisos de carácter internacional que ha asumido”.

La senadora Castillo Juárez invocó los principios históricos de la política exterior mexicana, recordando que México “ha sostenido históricamente una política exterior basada en los principios constitucionales de no intervención, el rechazo a las injerencias extranjeras, la autodeterminación de los pueblos y, por tanto, la solución pacífica de las controversias”.

El punto de acuerdo aprobado establece que la Comisión Permanente “expresa su profunda preocupación ante la intervención militar emprendida por Estados Unidos de América en la República Bolivariana de Venezuela y manifiesta su rechazo categórico a toda acción unilateral que contravenga los principios fundamentales del derecho internacional”.

Además, el Congreso mexicano exhorta “a la comunidad internacional a actuar con responsabilidad, prudencia y apego al derecho internacional”, y convoca “a las mexicanas y a los mexicanos a mantener la cohesión nacional, frente a un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la confrontación”.

El documento fue presentado de manera conjunta por los grupos parlamentarios de Morena y del Partido del Trabajo en la Comisión Permanente del primer receso del segundo año de trabajos de la Sexagésima Sexta Legislatura.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL