Claudia Sheinbaum aclara suspensión de entrenamiento militar con Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la suspensión del entrenamiento conjunto entre fuerzas militares de México y Estados Unidos no tiene relación con los hechos ocurridos recientemente en Venezuela, y explicó que se debió únicamente a una decisión del Senado de la República para reagendar su agenda legislativa.

La mandataria informó que la sesión de Comisiones prevista para el lunes 5 de enero, en la que se analizaría la autorización para el ingreso a territorio nacional de fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos para ejercicios navales, así como la salida de elementos de la Armada de México a Camp Shelby, Mississippi, fue pospuesta por el Senado y será retomada en febrero durante el periodo ordinario de sesiones.

Sheinbaum subrayó que no existe ninguna relación entre la posposición de este permiso y lo ocurrido en Venezuela, y recordó que este tipo de ejercicios de cooperación militar se realizan desde hace varios años como parte de acuerdos de capacitación y coordinación bilateral.

“Nosotros no queremos pelear con Estados Unidos”, afirmó la presidenta, al reiterar que México mantiene una política exterior basada en la defensa de la soberanía y la territorialidad, sin cerrar la puerta a la cooperación.

“Siempre vamos a guardar nuestros principios y, al mismo tiempo, buscar la coordinación. Manifestamos cuando no estamos de acuerdo, así como ellos lo hacen cuando no están de acuerdo con nosotros”, puntualizó.

La presidenta insistió en que la relación con Estados Unidos se mantiene en términos de respeto mutuo y colaboración, y que cualquier acción conjunta se analiza conforme a los procedimientos legales y a las decisiones del Poder Legislativo.

