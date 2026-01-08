Lotería Nacional devela billete conmemorativo por los 450 años de León

La Lotería Nacional develó el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 3998 con motivo del 450 aniversario de la fundación de León, Guanajuato, durante una ceremonia realizada en el Teatro de la Lotería Nacional, en la Ciudad de México.

Durante el evento, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, destacó que este billete rinde homenaje a una ciudad forjada en el trabajo, la identidad y la fuerza de su gente, y subrayó que la institución ha acompañado los momentos más relevantes de la historia del país, no solo mediante sorteos, sino también respaldando causas sociales y fortaleciendo la memoria colectiva.

▶️#VIDEO | La Lotería Nacional develó el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 3998 por el 450 aniversario de la fundación de León, Guanajuato.



La directora general de la Lotería Nacional entregó una copia del billete conmemorativo a la gobernadora de Guanajuato, Libia… pic.twitter.com/NIenPyYNhr — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 8, 2026

El billete conmemorativo tendrá una emisión de 3 millones 600 mil cachitos y corresponde al Sorteo Mayor que se celebrará el 20 de enero de 2026, con un premio mayor de 21 millones de pesos y una bolsa total repartible de 66 millones de pesos, por lo que circulará en todo el territorio nacional.

TE RECOMENDAMOS: No hay impedimento para su participación SCJN avala participación de Yasmín Esquivel en casos de la UNAM

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, señaló que conmemorar los 450 años de León es reconocer a una ciudad que ha sabido crecer, reinventarse y consolidarse como un referente nacional en industria, comercio, cultura y turismo, además de proyectar la identidad guanajuatense a nivel nacional.

Lotería Nacional presenta billete por los 450 años de León, Guanajuato ı Foto: David Patricio

En tanto, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, agradeció a la Lotería Nacional por sumarse a las celebraciones del aniversario y afirmó que el billete conmemorativo simboliza el orgullo, la historia y el trabajo de generaciones de mujeres y hombres que han construido la ciudad.

Al finalizar el acto protocolario, Olivia Salomón Vibaldo entregó una réplica del billete conmemorativo a la gobernadora de Guanajuato y a la presidenta municipal de León, con lo que se dio por concluida la ceremonia de develación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL