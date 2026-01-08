Sergio Gutiérrez Luna increpa a Lorenzo Córdova durante su visita a San Lázaro | VIDEO

El vicepresidente de la Mesa Directiva, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, aprovechó la visita del expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, en la Cámara de Diputados para reclamarle su postura acerca de la sobrerrepresentación, en el marco del debate por el análisis de la Reforma Electoral.

Sergio Gutiérrez Luna increpó a Lorenzo Córdova, durante su visita a la Cámara de Diputados, donde se reúnen desde mediodía, organizaciones civiles y diputados de oposición para hablar sobre la Reforma Electoral.

Cuando el expresidente le pidió al morenista la palabra, este se la negó y se retiró del salón donde se sostiene la reunión.

En un clip se ve el momento en que Sergio Gutiérrez Luna saca medio cuerpo de su oficina, en la Mesa Directiva, encara a Lorenzo Córdova y le exige que no mintiera, pues entre 2015 y 2018 su voto en torno a la sobrerrepresentación era distinto.

“Lorenzo, no vengas a decir tantas mentiras”, increpó el diputado federal antes de seguir “votas de una forma y luego dices otra cosa de la sobrerrepresentación”.

“No te desdigas, tú votaste 2015 -2018 de una forma y dices ahora que no estás en el INE, que se sobrerrepresentaron y eso es falso y es una mentira. No hagas eso”, le exigió.

▶️#VIDEO | Sergio Gutiérrez Luna increpó a Lorenzo Córdova durante su visita a la cámara de diputados, donde se reúnen desde mediodía, organizaciones civiles y diputados de oposición para hablar sobre la Reforma Electoral. Cuando el expresidente le pidió al morenista la palabra,…

Lorenzo Córdova le pidió permiso para hablar sin ningún éxito, pues el morenista le negó la palabra.

“¿Puedo hablar?”, preguntó Lorenzo Córdova. “¿Puedo hablar?”, repitió.

“No”, dijo tajante Gutiérrez Luna.

“Perfecto, ahí están los demócratas. Mentirosos acá más bien”, reprochó Córdova antes de ingresar a la reunión con López Rabadán.

