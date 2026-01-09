Claudia Sheinbaum y Evelyn Salgado entregan apoyos de Pensión Mujeres del Bienestar en Guerrero

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezaron este día la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres del Bienestar en el municipio de Coyuca de Benítez, como parte del arranque de 2026 de los Programas para el Bienestar.

Durante su mensaje, la mandataria explicó que este apoyo está dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años, con carácter universal, y que al cumplir los 65 años las beneficiarias pasarán de manera automática a la Pensión Universal para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual ya es un derecho constitucional.

Señaló que esta política responde al principio de igualdad entre hombres y mujeres y a la convicción de que el trabajo de cuidados debe ser reconocido por el Estado.

Sheinbaum recordó que las mujeres históricamente han asumido tareas como el cuidado de hijas e hijos, de la pareja y, posteriormente, de las y los nietos, labores que pocas veces han sido valoradas. “Este programa es para reconocer ese trabajo de toda una vida”, afirmó, al reiterar que su llegada a la Presidencia representa también la llegada de las mujeres al centro de las decisiones públicas.

En el mismo acto, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, destacó que la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres del Bienestar forma parte del reconocimiento a mujeres mayores de 60 años que han dedicado su vida a sus familias y comunidades sin recibir retribución económica ni reconocimiento social.

Subrayó que este programa se inscribe en la lucha por la igualdad sustantiva y en la ampliación de derechos, especialmente en un contexto internacional adverso para las mujeres.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, resaltó el papel de las mujeres de Coyuca de Benítez y de Guerrero, a quienes describió como mujeres fuertes que han sacado adelante a sus familias y comunidades, y refrendó el compromiso de los programas sociales para mejorar sus condiciones de vida.

En su intervención inicial, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, señaló que cerca de un millón y medio de guerrerenses son beneficiarios de algún programa de bienestar y destacó que estos apoyos han contribuido a reducir la pobreza en la entidad.

La presidenta reiteró que la Pensión Mujeres del Bienestar se suma a otros programas sociales que ya son derechos constitucionales y reafirmó su compromiso de fortalecer las políticas públicas orientadas a la justicia social, la igualdad y el bienestar, particularmente para las mujeres, a quienes definió como pieza fundamental de la transformación del país.

